Šance pro vládu. Nouzový stav na 14 dnů, když představí plán návratu do škol

Vládě svitla naděje, že by přece jen mohla získat hlasy i z opozice pro prodloužení nouzového stavu, ale jen o 14 dnů. Místopředseda STAN Petr Gazdík po jednání s ministerstvem školství Robertem Plagou tuto možnost nevyloučil, ale podmínil to tím, že vláda musí představit plán návratu do škol.