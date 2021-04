Komunisté rozhodují, zda bude pokračovat jejich tolerance Babišovy vlády

⚠️Vyhrály „hračky“ pro armádu



Armádě se vrací zpět pět miliard korun, o které přišla při schvalování státního rozpočtu na letošní rok. Rozhodla o tom vláda, která tak asi zřejmě má dostatek finančních prostředků, aby pomohla například firmám či živnostníkům, kteří již přes rok sedí doma a čekají, kdy budou moct zase podnikat. Ani zdravotnictví zřejmě nepotřebuje tyto peníze na léky, vakcíny apod.



Myslela jsem si, že není doba na rozhazování. Vláda má ale asi lepší informace než my ostatní. Každopádně se obávám, že válku s koronavirem nám armádní technika nevyhraje. My potřebujeme dostatek sil a financí na to, abychom lidi vrátili do normálního života, nastartovali ekonomiku a vzkřísili vyčerpané české zdravotnictví.