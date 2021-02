V KSČM převažuje rozčílení nad tím, co udělal premiér, říká Grospič

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že nevidí důvod prodlužovat nouzový stavu a že váš souhlas nemůže vláda očekávat. Mluvil o tom s premiérem Andrejem Babišem i s prezidentem Milošem Zemanem. Vás čeká v pátek jednání vedení strany. Je podle vás ale něco, co by postoj komunistů mohlo změnit, abyste na nouzový stav ještě kývli?

Může se to stát, kdyby převážil na výkonném výboru opačný názor. Já osobně zastávám názor, že pokud vláda něco požaduje, ale nedodrží vzápětí svůj závazek a svá slova - a nejde jen vleky a skiareály, ale i ve vztahu ke školám, nebo k otevření některých segmentů obchodů, maloobchodů - a jede dál i přes slib, který dala jak ve Sněmovně, tak nám interně, tak to považuji za nečestné jednání. 99 procent opatření může vláda dělat i podle zákona na ochranu zdraví lidu, i když to bude znamenat větší nápor na ministerstvo zdravotnictví, hlavní hygieničku a krajské hygienické služby

Zvažuji ještě jednu věc. Jestliže okolní státy kolem České republiky zpřísňují opatření a sami uzavírají hranice vůči nám, tak jestli bychom neměli přistoupit k tomu, že některá místa, která jsou napadena více než jiná, neměla také podlehnout uzavření jako kdysi Litovel.

Takže místo celostátního nouzového stavu lokální uzávěry?

Třeba, ale to už by byla odpovědnost krajských hygien. Samozřejmě nejsme stát velikosti Austrálie, kde když uzavřou půl milionu kilometrů čtverečních, tak v jiné části země to může být úplně jiné. Tady hustota osídlení je větší, přistoupit na lokální lockdowny je složité, ale přesto si myslím, že v některých místech, kde dochází k enormnímu šíření nákazy, by k nim šlo přistoupit.

Když vláda nenajde hlasy pro nouzový stav jinde a 14. února skončí, co byste říkal na to, kdyby ho následující den vyhlásila zase na 30 dnů vláda sama vláda? Je to podle vás možné nebo by to Sněmovna zrušila?

Sněmovna to nemůže vládě zrušit. Vláda má pravomoc danou zákonem, teoreticky by to mohla udělat. Asi by to nemohla udělat hned, bezprostředně druhý den. Musela by proběhnout nějaká lhůta, musí tam být doručení usnesení Sněmovny vládě. Ale když o půlnoci ze 14. na 15. února skončí nouzový stav, neznamená to, že padnou všechna opatření.

Není to tedy tak, že když skončí nouzový stav, že si budou moci jít lidé druhý den nakoupit kamkoli, do restaurace nebo se jít nechat ostříhat.

Přesně tak. Nouzový stav souvisí třeba s nasazením armády. Vláda bude mít tři, čtyři dny, aby jednala podle jiných zákonů a snažila se zajistit kontinuitu té služby podle jiných zákonů, což je, i když je to obtížnější.

Co vás osobně by mohlo ještě přesvědčit, abyste změnil názor?

Mám poznatky z našich organizací a převažuje rozhořčení nad tím, co udělal pan premiérou ohledně armády, když nás podvedl a vrátil pět miliard korun do rozpočtu armády. Pokud by pan premiér byl ochotný a vstřícný k nápravě v těchto věcech a s tímto znovu oslovil pana předsedu a přišel na výkonný výbor, a pokud by nás epidemiologové přesvědčili, že je to nezbytné, tak asi se o tom dá diskutovat.

Vy byste uvítal, kdyby premiér Babiš na váš výkonný výbor přišel?

Já nevím, jestli chci, aby tam přišel. Spíš bych uvítal, kdyby dokázal dát nějakou záruku, třeba písemným dopisem, kde by sdělil, že peníze se vrátí do rozpočtové rezervy a budou z ní čerpány peníze jen na věci potřebné, zejména na léčení a ošetření pacientů postižených covidem.

Pochvala pro Sputnik V? Není to gesto vůči KSČM

Premiér Babiš ve středu řekl, že poslední informace, které má o ruské vakcíně Sputnik V, jsou, že je velice kvalitní. To se dá brát trochu jako vstřícné gesto vůči KSČM, která nákup této vakcíny doporučovala.

Nevnímám to jako vstřícné gesto vůči naší straně. Činí to i některé jiné země, i v Evropě, takže nevidím důvod, proč bychom se měli řídit nařízeními Bruselu. Jsem pro to, aby se ta vakcína co nejdříve testovala i v České republice, nakoupila a používala.

Před pár dny jste v ČT řekl, že buď premiér napraví, co spáchal, nebo musí přijmout, že KSČM už nebude tolerovat jeho excesy. Jste vy osobně pro to, aby KSČM vypověděla dohodu o toleranci s hnutím ANO?

Podívejte, já jsem pro to, aby KSČM vypověděla dohodu o toleranci, když Andrej Babiš nebude dál ochoten plnit těch sedm plus dalších pět bodů, které jsme mu dali jako podmínku tolerance. A pokud se nevyjádří, že porušení těch dohod budou nějakým způsobem napravena. Rozumím tomu, že to nejde z hodiny na hodinu.

Takže k tomu, že by se KSČM chystala hlasovat pro nedůvěru Babišově vládě, se zatím neschyluje.

Nevím, jestli s takovým návrhem někdo na jednání výkonného výboru přijde. Když to bude řádně odůvodněno, nebudu s tím mít problém. Když to nebude řádně odůvodněno, nebudu to podporovat.

Grospič: Ústavní soud si uzurpuje hlavní moc ve státě

Ústavní soud vstoupil rázně do volebního zákona. Jak by podle vás měli politici zákon upravit, aby volby mohly proběhnout?

Budeme se o tom bavit v pátek. Za prvé je třeba vidět, že čtyři soudci s tím nesouhlasili a dali oponentní, disentní stanovisko. To doporučuji si prostudovat. Autorem tohoto volebního zákona také nebyl nikdo jiný, než současný předseda Ústavního soudu ještě v roli místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády.

Vnímám to rozhodnutí jako politické a hlavní moc v tomto státě si uzurpuje Ústavní soud nad rámec pravomocí, které jsou mu dány. Mohl o tom rozhodnout také výrazně dříve, považuji to za určitou schválnost, která vede zemi do ústavní krize a která může mít fatální důsledky. Změna bude přijímána pod tlakem a za diktátu vymezení podmínek stanovených Ústavním soudem. Nemáme ale problém, aby se narovnala d’Hondtova metoda, která vedla k nespravedlnostem v některých krajích. Vláda bude muset za spolupráce stran připravit novelu zákona, my jsme k jednání připraveni.

Byl byste pro to, aby se Česká republika posuzovala jako jeden volební obvod, nebo byste byl pro zachování více volebních krajů?

Jsem pro, aby zůstalo buď čtrnáct volebních krajů, nebo abychom se vrátili k osmi volebním krajům.

Už víte definitivně, jestli se chcete stát novým předsedou KSČM?

Mám jednu nominaci, neodmítl jsem tu nominaci a bude záležet na tom, jak se bude dál vyvíjet situace v České republice i v samotné komunistické straně.