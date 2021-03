Je to kšeft KSČM s vládou o Dukovany, obvinila vládu pravicová opozice

„Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.



„Žádné kšefty ohledně zdraví a lidských životů našich občanů neděláme,“ ohradil se premiér Andrej Babiš.



ODS, lidovce a TOP 09 pobouřil úmysl vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka poslat část projektové dokumentace k výstavbě dalšího bloku Dukovan i ruské společnosti Rosatom.

„Tendr se nevypsal, ani nemohl být vypsán,“ ohradil se Havlíček. Žádost o podklady k bezpečnostnímu posouzení možných uchazečů o výstavbu není podle něj začátkem výběrového řízení stavbu dalšího jaderného bloku.

Postup ministerstva je podle šéfky SÚJB Drábové nestandardní

Postup ministerstva průmyslu a obchodu označila za nestandardn předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.



„Celá ta záležitost se vyznačuje rysy, které nejsou standardní, ale nejsou ani zavrženíhodné. Je snaha pokročit - což je záhodno, vzhledem k tomu, že odstavení uhelných elektráren je za dveřmi. Ale na druhou stranu, vyvolat takovouhle vlnu politické nedohody, já nevím, jestli je to šikovné. Protože ten projekt, jestli má být alespoň relativně úspěšný, tak potřebuje širokou shodu,“ uvedla v pátek pro ČTK Drábová.



Podle vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka by se kvůli tomu měly vyjádřit zpravodajské služby a případně pak i Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš to pak pravicové opozici slíbil.

Seznam uchazečů bude schválen v prosinci

Vicepremiér Havlíček ve čtvrtek oznámil, že Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání MPO nyní osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu letošního roku předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Mezi nimi už nebude čínská firma, ale s oslovením Rusů počítá.

„Zahajujeme poslední fázi k vypsání tendru. Na základě diskuse se zástupci investora, bezpečnostních složek nebo politických stran jsme se rozhodli uskutečnit před zahájením samotného tendru ještě fázi takzvaného Bezpečnostního posouzení. Finální rozhodnutí bude na příští vládě, která díky tomuto postupu bude mít maximum informací,“ řekl ve čtvrtek Havlíček. Předkvalifikace uchazečů je podle MPO běžný postup, který doporučuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii.



Seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek má vláda schvalovat v prosinci. Bude to již tedy po volbách, ale zároveň je klidně možné, že to bude ještě stávající vláda. Jde o to, zda se do prosince skutečně podaří sestavit novou. To bude mít v rukou prezident Miloš Zeman.