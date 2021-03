Komunisté zrušili sjezd, nové vedení mohou zvolit i tak už v dubnu

V první polovině dubna, při jednání ústředního výboru, by tak měl definitivně skončit v čele komunistů Vojtěch Filip, který již dříve oznámil, že už nebude o obhajobu funkce usilovat.

KSČM musela sjezd v Brnu již potřetí zrušit kvůli špatné epidemiologické situaci. Další termín je na na podzim, na konci listopadu. Šimůnek iDNES.cz řekl, že je ještě teoretická možnost, kdyby se situace ohledně šíření koronaviru výrazně zlepšila, že by se sjezd mohl konat ještě do letních prázdnin. V každém případě chtějí jít komunisté do podzimních voleb s novým vedením.

Filip po debaklu komunistů v loňských říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Později řekl, že měl v plánu odejít už po infarktu, který prodělal.