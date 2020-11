Epidemie podruhé odkládá sjezd KSČM a také konec Filipa v čele strany

Je to už podruhé, kdy bude sjezd odložen, první termín byl letos na jaře.

O novém vedení strany se tak zřejmě rozhodne na nejbližším jednání Ústředního výboru KSČM. Jde o necelou stovku lidí a je to nejvyšší orgán strany v době mezi sjezdy. Do té doby se ještě jednou - 11. prosince - sejde zhruba dvacetičlenný výkonný výbor. V té době by již také mělo být jasnější, jak se budou uvolňovat vládní protikoronavirová opatření a kdy se bude moci konat jednání ÚV KSČM.

Ke změně scénáře volby nového vedení komunisty přimělo to, že jim brněnského Výstaviště nabídlo, že jim umožní, aby se sjezd konal ve stejném termínu - 28. a 29. listopadu, ovšem o rok později. To bude ale již po volbách do Sněmovny.

A komunisty by do nich znovu vedl Vojtěch Filip, který přitom po debaklu strany v krajských a senátních volbách nedávno oznámil, že v čele strany skončí. Část jeho kolegů si ale podle informací iDNES.cz uvědomuje, že to by pro KSČM znamenalo skoro jistý konec ve Sněmovně, a proto zvítězil scénář převolby vedení už na jednání Ústředního výkonného výboru.

Když 9. října při jednání vedení strany a pak i novinářům Filip řekl, že v čele strany skončí, řekl, že o tom měl jasno již na jaře.

„Když jsem v únoru prodělal infarkt, tak jsem už na dubnovém sjezdu neměl v úmyslu dál kandidovat,“ řekl. Zároveň ale také prohlásil, že je připraven dál straně pomáhat, když o to bude stát.