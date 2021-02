Komunisté končí s podporou nouzového stavu, řekl Babišovi Filip

„Nevidíme důvody k dalšímu prodlužování nouzového stavu,“ řekl Filip. Je schválen do neděle 14. února. „Náš souhlas nemohou očekávat,“ prohlásil šéf KSČM. U jeho jednání s Babišem byl i předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle šéfa komunistů také v nejužším vedení KSČM převládá názor nepodpořit další prodloužení nouzového stavu a nemá to podporu ani v poslaneckém klubu KSČM.

Na Hrad Filipa doprovodil i šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, který s ním pak vystoupil i na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Podle Filipa, který o úmyslu KSČM informoval i Zemana, je potřeba uvolnit napětí, které už vzniká ve společnosti.

Vláda nesplnila podmínky komunistů

Komunisty naštvalo, že vláda nesplnila jejich podmínky pro souhlas s prodloužením nouzového stavu - návrat prvního stupně žáků do škol a otevření skiareálů. Nouzový stav pomohli komunisté opakovaně vládě schválit, ale jen do 14. února.

„Neznamená to, když nebude schválen nouzový stav, že se ruší automaticky všechna opatření, že všechno padá. Zůstává všechno v platnosti, ale tu zodpovědnost přejímá ministerstvo zdravotnictví, hlavní hygienik a krajské hygieny,“ řekl místopředseda KSČM Stanislav Grospič po jednání kolegia předsedy strany.

„Jako vláda jsme KSČM sliby nedávali. Z mého pohledu epidemická situace má být řešena na základě mínění odborníků, ne přání politické strany. Nemůžeme jít proti doporučení odborníků. Brát si za argument neprodloužení nouzového stavu je nebezpečná věc,“ uvedl po jednání Ústředního krizového štábu ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.



Klíčové jednání čeká KSČM v pátek, kdy další postup určí výkonný výbor ÚV KSČM. „Vyhodnotili jsme to tak, že předložíme obě varianty výkonnému výboru. To znamená to, zda porušení a nedodržení dohod týkajících se rozpočtu a dohod, které se týkaly nouzového stavu, jsou na vypovězení toleranční smlouvy či nikoli,“ řekl Grospič.

Komunisty popudilo i to, že si vláda nedělá nic moc z toho, že podpořili rozpočet na letošní rok jen za podmínky, že rozpočet armády přijde o 10 miliard korun. To se sice stalo, ale vláda už minulý týden armádě z rozpočtové rezervy vrátila polovinu této částky.



„Buď Andrej Babiš napraví, co spáchal, anebo tedy musí přijmout, že Komunistická strana Čech a Moravy už nadále nebude tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch České republiky,“ řekl už minulý týden místopředseda Grospič, který je i jedním z kandidátů na nového šéfa strany.



Tlak na vládu v době, kdy jde o Dukovany i o vakcíny

Tlak komunistů na vládu přichází ve chvíli, kdy se blíží výměna vedení strany a KSČM jde podle momentálních volebních preferencí o to, aby se vůbec udržela ve Sněmovně. A to právě v roce stého výročí založení její předchůdkyně KSČ, která v zemi vládla bez omezení od roku 1948 do roku 1989.

Zároveň současná vláda Andreje Babiše tolerovaná komunisty rozhoduje o tom, které za zájemců pustí do tendru na další blok jaderné elektrárny Dukovany. Hraje se o účast Rosatomu. Vyloučení ruského zájemce, stejně jako čínského, požadují z bezpečnostních důvodů strany pravostředové opozice.

Komunisté také vládu vybídli, aby při hledání vakcíny pro očkování českých občanů proti covid-19 neopomíjela ani ruský Sputnik V a vakcíny z Číny.Požadují, aby vláda podpořila uzákonění pětitýdenní dovolené pro všechny zaměstnance a spojení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany.

Na jejich sloučení se podle Filipa ANO a KSČM dohodly, řekl po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem. Hamáček oznámil řediteli zdravotní pojišťovny, aby připravil podklady pro slučování pojišťoven.