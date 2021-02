Účelová nahrávka, řekl Okamura k zásahu do voleb. Nejhorší čas, míní šéf ODS

„Rozhodnutí Ústavního soudu zásadně pomohlo volební trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která měla problém, jelikož balancovala na 15% hranici. Teď strany získaly jistotu, že se do Poslanecké sněmovny dostanou,“ uvedl v rozhovoru pro ČT24 šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj rozhodnutí soudu zásadně pomohlo i ČSSD, která je na hranici volitelnosti.

Otázkou podle něj zůstává, proč desítky let zákon fungoval, a najednou chvíli před klíčovými volbami soud přistoupil k jeho změně.

„SPD je na tom pořád stejně, my to máme propočítáno, že kdyby se zákon neupravil, nic se pro nás nezmění, proto si to mohu dovolit objektivně komentovat,“ uvedl Okamura.

Rychetský podle něj jasně kritizuje některé strany, jiné naopak veřejně podporuje. SPD prý opakovaně kritizoval.

„Rozhodnutí ÚS padlo. Důsledek? Musíme upravovat volební zákon pár měsíců před vyhlášenými volbami,“ uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala. Horší čas se podle něj nedal zvolit. „Pro koho to bude výhodné, to se teprve uvidí. U volebního inženýrství často platí, že na tom nevydělá ten, pro koho byly úpravy šité na míru,“ dodal.