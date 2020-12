Babiš a Schillerová si kvůli rozpočtu na večer pozvali šéfy stran i klubů

„Počítám s tím, že se té schůzky zúčastním, ale nemění to nic na odmítavém postoji TOP 09 k vládnímu návrhu státního rozpočtu,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, jemuž je právě dnes šedesát let. Zásadní rozhodování v případě státního rozpočtu je podle něj již při prvním čtení rozpočtu. A při něm komunisté podpořili návrh vlády se schodkem 320 miliard korun.

Před závěrečným hlasováním o rozpočtu si ale komunisté dali podmínku, kterou jim vláda nechce splnit, aby 10 miliard korun, které chce poslat armádě, převedla do vládní rozpočtové rezervy. Babiš ani Schillrová komunisty zatím nezlomili a kategoricky proti se postavila ČSSD.

Premiér již ve středu požádal ve Sněmovně opozici, aby odešla před hlasováním o státním rozpočtu na příští rok ze sálu a umožnila tak přijetí státního rozpočtu. Ale narazil. „Odpískejte ten daňový paskvil,“ opáčil mu například Pirát Mikuláš Ferjenčík, ať vláda stáhne daňový balíček.



Ve čtvrtek se poslanci k hlasování nedostali. Místo jednacího sálu Sněmovny probíhala jednání jen kuloárně. Babiš a Schillerová marně přemlouvali komunisty.

Pomyslné záchranné lano hodil vládě nezařazený poslanec Lubomír Volný, který byl zvolen před třemi lety za SPD. Nabídl Babišovi svůj hlas a hlas svého nezařazeného kolegy Mariana Bojka. „Já tady dávám panu premiérovi veřejnou nabídku, že pokud touto Sněmovnou projde omezení financování politických stran o 50 procent, tak podpoříme státní rozpočet,“ řekl Volný.

Jeho a Bojkův hlas by měly pro vládu cenu, pokud premiér dokáže vyjednat s komunisty alespoň to, že nebudou hlasovat proti rozpočtu, ale opustí sál. Kdyby komunisté odešli ze sálu, potřebovaly by ANO a ČSSD k prosazení rozpočtu, aby se stejně jako komunisté zachovali dva další opoziční poslanci, nebo kdyby jeden opoziční poslanec hlasoval s vládou.

Jenže komunisté nehodlají ani odcházet z jednacího sálu.