Poslance čeká hlasování o zákonu roku. Babiš nemá jisté hlasy pro rozpočet

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová ještě v úterý večer marně přemlouvali komunisty, aby pro vládní návrh hlasovali.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš před tím zmínil, že by komunističtí poslanci mohli při hlasování odejít ze sálu a tím snížit kvórum. Ani to by ale vládě k většině nestačilo. Musela by na svou stranu získat ještě jednoho opozičního poslance, aby hlasoval pro rozpočet či přemluvit dva jiné, aby opustili sál společně s komunisty.

Hrozí tak proto, že Česko bude začátkem příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Každé ministerstvo a státní úřad by pak mohl čerpat maximálně jednu dvanáctinu svého rozpočtu z roku 2020 do doby, než bude schválen rozpočet na příští rok.

Opoziční strany odmítají rozpočet podpořit, protože čísla v něm nejsou podle nich reálná. Argumentují třeba, že v rozpočtu vůbec nejsou zaneseny dopady vládního daňového balíčku, který počítá se zásadní změnou u daní z příjmu - se zrušením superhrubé mzdy a s daněmi z příjmu z hrubé mzdy ve výši 15 a 23 procent.

Poslanci navrhli v rozpočtu přesuny peněz zhruba za 280 miliard korun, chtějí přidávat peníze třeba na sociální služby, školy a na kulturu. Peníze chtějí brát mimo jiné z agropotravinářských podpor, z náhrad za slevy na jízdném, z dotací na obnovitelné zdroje, z odvodů do Evropské unie a z peněz na obsluhu státního dluhu.