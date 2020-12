Komunisté zvažují možnost, že by při hlasování o rozpočtu opustili sál

Komunisté zvažují, že při hlasování o státním rozpočtu na příští rok opustí sál a sníží kvorum pro schválení zákona. Platilo by to, že komunisté rozpočet nepodpoří, ale zároveň by vládě ulehčili jeho prosazení. Vláda nehodlá vyhovět požadavku KSČM vzít 10 miliard korun armádě, aby pro rozpočet komunisté hlasovali.