Buď já, nebo armádní škrty, hrozil ministr Metnar demisí. Teď prohrál

Odebrání 10 miliard korun z armádního rozpočtu byla podmínka KSČM pro to, aby podpořila rozpočet. Pro nakonec hlasovali i poslanci hnutí ANO, sociální demokraté a dva nezařazení poslanci, kteří byli v roce 2017 zvoleni za SPD.

Ministr obrany Lubomír Metnar přitom v listopadu v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že když armáda takto přijde o peníze, podá demisi.

„Samozřejmě bych odstoupil. Celý svůj život pracuji v oblasti bezpečnosti, vybudoval jsem si nějaký kredit. V případě, že bych viděl, že opravdu bude docházet ke škrtům, tak k tomu zaujmu postoj a ­vyvodím osobní odpovědnost,“ uvedl Metnar s tím, že mu není lhostejné, v jaké bezpečnostní situaci budou vyrůstat jeho děti.

Škrty by se podle ministra projevily na vozové výbavě armády. „Vojáci v tuto chvíli jezdí ve čtyřicet let starých autech. V první vlně epidemie to dělalo problémy a docházelo k závadám, když třeba vojáci pomáhali policii střežit hranice. Přesto by se musel zastavit i nákup nových přepravních a­ logistických vozidel,“ tvrdil Metnar v minulosti. Resort už přitom vybral vozy Toyota Hilux od firmy Glomex.

Dalším projektem, kterého by se nedostatek prostředků dotkl, má být nákup pásových bojových vozidel pěchoty. Armáda by také podle Metnara nemohla pořídit protiletadlový a protiraketový systém SHORAD.

Schválení návrhu KSČM přitom ještě před týdnem vylučoval také premiér Andrej Babiš. „Nepřistoupím na to, abychom se zachovali stejně jako předchozí vlády, které, jakmile přišla krize, sebraly peníze armádě. Naši vojáci byli a jsou naprosto klíčoví pro boj s epidemií a v dnešním nestabilním světě potřebujeme špičkovou techniku,“ tvrdil premiér.



Babiš však po pátečním hlasování uvedl, že armáda o 10 miliard z rozpočtu nepřijde. „Jsou v rezervě dočasně“, řekl poslancům s tím, že armáda se nikdy neměla tak dobře.

Opozice škrty na armádě kritizuje

Přesun peněz z armádního rozpočtu ostře kritizuje parlamentní opozice. Schválení komunistického návrhu označila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová za „plivnutí armádě do tváře“.

„Zrada armády socanům nevadí, nejspíš jim bylo něco slíbeno. Hrdá strana by teď vypověděla koaliční smlouvu. Toho ale není rohožka schopna,“ uvedla Pekarová na Twitteru.

Škrty v armádním rozpočtu se nelíbí ani bývalé ministryni obrany za hnutí ANO Karle Šlechtové. Sama by prý hlasovala proti. Poslanecká sněmovna však kvůli protiepidemickým opatřením jedná v polovičním počtu a Šlechtová se tak jednání neúčastní.

Na reakci ministra obrany je však také zvědavá. „Výdaje armády po dnešku seškrtány jsou, tak uvidíme jistě demisi. Nebo nejspíš výmluvy,“ doplnila exministryně v příspěvku na Facebooku.