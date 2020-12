Obětovat vojáky, učitele nebo nikoho? Proč rozpočet šachoval s miliardami

Podpora komunistů je pro současnou menšinovou vládu klíčová. Pokud by tak na jejich návrh nepřistoupila a Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by rozpočtové provizorium a stát by hospodařil podle letošního rozpočtu. To by tvrdě dopadlo například na učitele, vychovatele a nepedagogické pracovníky.

Co se stane s těmi deseti miliardami? Podle komunistů o ně ozbrojené složky vlastně nepřišly. „Podařilo se nám přesunout 10 miliard, které měly jít na zbrojení, na nákup zahraniční bojové techniky, do rozpočtové rezervy. A proč? Abychom mohli financovat vojáky, policisty, hasiče, kteří budou pomáhat zdravotníkům v boji s covidem,“ argumentuje předseda KSČM Vojtěch Filip.

Pro KSČM je přijatelné, že se 10 miliard vrátí armádě, ale v jiné struktuře a v jiném čase, řekla k tomu také komunistická poslankyně Miloslava Vostrá, která řeší za svou stranu rozpočtové záležitosti.

„Armáda o ty peníze nepřijde,“ zdůraznil premiér Andrej Babiš. Naznačil, že převedením do rezervní hromádky je v podstatě jen formalitou. Původně plánovaný armádní rozpočet činí přes 85 miliard. Z toho má jít 25 miliard na nákupy a modernizaci armády.

Zrada, volá opozice

Opoziční poslanci kritizují postoj i vládní ČSSD při hlasování o přesunu 10 miliard z rozpočtu obrany do rozpočtové rezervy. „Tak dlouho a zásadně byla ČSSD proti odebrání deseti miliard armádě, až hlasovala pro,“ uvedl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Až budu shánět kolegy ochotné spolknout ropuchu, zajdu do klubu ČSSD,“ napsal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Zrazujete nás v očích spojenců,“ vyčetl vládě předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. O zradě armády mluvila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž také není překvapení, že komunisté jsou silnějším koaličním partnerem hnutí ANO než ČSSD. „Vláda skáče, jak komunisti pískají,“ doplnil ji stranický kolega Miroslav Kalousek.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Armáda skvěle zajišťovala chytrou karanténu, distribuovala roušky, starala se o bezpečí našich lidí. Vděk komunistů a jejich kádrů ve vládě? -10mld v rozpočtu. U toho samozřejmě svítí statečná statečná ČSSD. oblíbit odpovědět

Rozpočtovou změnu odsoudil také někdejší vysoký představitel české armády i NATO generál Petr Pavel. „Rozpočet armády je jako domino. Když shodíte jednu kostku, začne se celý plán hroutit. To ohrozí akceschopnost armády,“ sdělil. „Dnešní zkrácení rozpočtu rozbije celý proces modernizace. Je podrazem na naše vojáky i spojence. Oslabením naší bezpečnosti v době krize,“ dodal.

Babiš a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) se ve Sněmovně proti kritice ohradili. Babiš zopakoval, že menšinová vláda ANO a ČSSD není schopna prosadit rozpočet bez podpory někoho jiného.

Hamáček podotkl, že ho fascinuje zájem pravice o obranyschopnost Česka, když po jejích vládách přebíral kabinet v čele se sociální demokracií vojenský rozpočet 0,9 procenta hrubého domácího produktu.

Koaličním stranám nepomohlo, že dosud pozměňovací návrh KSČM dlouhodobě odmítaly. Babiš v říjnu při vládním schvalování návrhu rozpočtu řekl, že armáda potřebuje modernizovat a „dostane rozpočet, jaký si zaslouží“. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zase hrozil demisí, pokud desetimiliardový škrt projde.

Co je provizorium

Ministryně financí Alena Schillerová připomněla, že v případě provizoria by se nemohly učitelům a v sociálních službách zvýšit platy. Pro města a obce by také nemohly být vypsány nové dotační tituly.

„Provizorium je vlastně nouzový stav ve státním rozpočtu, znamenalo by extrémní míru nejistoty a nemožnost využívat nároky z nespotřebovaných výdajů, což by ohrozilo investice i vládní pomoc. Provádět by nešlo žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy. V krizovém období to může být velmi nekomfortní situace,“ popsala Schillerová.

Ministerstvo dříve oznámilo, že se na takovou situaci připravuje, nyní je už ovšem jasné, že aktuálně nenastane.