Schillerová chystá rozpočtové provizorium, odnesly by to platy učitelů

Ministerstvo právě začalo přípravné práce na rozpočtové provizorium, aby se neomezila akceschopnost státu. To se podaří jen zčásti.

„Děláme všechno proto, aby se případné provizorium co nejméně dotklo běžného života. Ačkoliv pro automatizované rozpočtové informační systémy představuje tento stav značnou komplikaci, s vynaložením maximálního úsilí všech rozpočtových kapitol a velkého byrokratického zápřahu, jsme po technické stránce připraveni situaci zvládnout,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Dodala však, že ne všechno půjde tak hladce. Nevyhnutelným dopadem stavu, kdy nebude schválen státní rozpočet na příští rok, by byla nemožnost zvýšit platy a schvalovat tarifní tabulky, tudíž by platy pedagogických a nepedagogických pracovníků zůstaly na úrovni roku 2020.

Platy jim přitom měly opět výrazně vzrůst. Pedagogové si podle plánu polepší od ledna o 9 procent a nepedagogičtí pracovníci (asistenti učitelů, školníci, kuchaři apod.) o 4,3 procenta. Slíbené zvýšení ohodnocení by se odložilo také pracovníkům v sociálních službách, uvedlo ministerstvo.

Není to ale jediná komplikace provizoria. Dál by nebylo možné vypisovat nové dotační tituly. „Může to přímo narušit plynulost další pomoci ekonomice, ale také investiční akce, rozvoj regionů a čerpání evropských peněz,“ uvedl resort.

Dopady rozpočtového provizoria V období provizoria nelze zvyšovat platy a schvalovat tarifní tabulky

Významné omezení možnosti vypisovat nové dotační tituly – nejsou rozpočtově zabezpečeny.

Nelze přesouvat prostředky mezi kapitolami ani z vládní rozpočtové rezervy.

Musí být přednostně hrazeny všechny závazky, které byly nasmlouvány v minulosti.

Nelze používat nároky z nespotřebovaných výdajů u minulých let

„Provizorium je vlastně nouzový stav ve státním rozpočtu, znamenalo by extrémní míru nejistoty a nemožnost využívat nároky z nespotřebovaných výdajů, což by ohrozilo investice i vládní pomoc. Provádět by nešlo žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy. Zejména v krizovém období to může být velmi nekomfortní situace,“ dodává Alena Schillerová.



Problém pro krizovou pomoc

Provizorium hrozí v případě, kdy není Poslaneckou sněmovnou schválen zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok před prvním dnem rozpočtového roku. Suma měsíčních výdajů rozpočtového provizoria je maximálně ve výši 1/12 výdajů rozpočtu v roce 2020.

V letošním roce poslanci schválili rekordní schodek 500 miliard korun a vláda by tak hospodařila každý měsíc se zhruba 155,4 miliardami korun, což je více než obvykle. Z toho pak musí ale primárně uhradit mandatorní výdaje, což činí asi 100 miliard. „ A co se týče zbytku, tedy 55 miliard, ministr financí rozhodne, komu kolik přidělí. Jednotlivé kapitoly dostanou peníze, ale nemohou využít nespotřebované nároky z minulých let a to je velký hendikep, protože to jsou částky, se kterými pracují zejména u investic u dotačních titulů,“ řekla Schillerová.

Prostřednictvím dotačních titulů se odehrává například covidová pomoc. „ Klasický příklad je Antivirus, který má dneska nevyčerpaných asi pět miliard, které by se překlopily do takzvaných nespotřebovaných nároků,“ dodává. V rozpočtovém provizoriu navíc není možné provádět žádné přesuny mezi kapitolami, a to ani z vládní rozpočtové rezervy.