Dojde-li na škrty, skončím, říká Metnar. Promluvil i o 3. světové válce

Komunisté, kteří tolerují vládu, s takovým rozpočtem nesouhlasí a požadují snížení o deset miliard. Co vy na to?

Nemohu s tím rozhodně souhlasit. V případě krácení rozpočtu armády by se to dotklo hlavně investiční oblasti a museli bychom zastavit všechny naplánované a již rozjednané projekty, které měly být realizovány od příštího roku a dále. A to podle mého není správné.

Bezpečnostní situace se opravdu, ale opravdu zhoršuje a je třeba to řešit. Alfu a omegu v tom budou hrát velké mocnosti, nebo rovnou světové mocnosti. Lubomír Metnar