Nenapínejte tu trpělivost příliš, varoval Kalousek vládu, která shání hlasy

17:00

Dosavadní bezradnost vlády při shánění podpory pro schválení rozpočtu na příští rok způsobila, že bylo již několikrát přerušeno jednání. To popudilo opozici. „Nenapínejte tu trpělivost příliš, protože jestli to uděláte ještě jednou, tak bychom vám to také mohli péčí opozičních klubů vypřestávkovat až do půlnoci a neměli byste nic,“ varoval vládu šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.