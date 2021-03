Babiš zkusí s opozicí vyjednat alespoň kratší prodloužení nouzového stavu

„Já doufám, že by těch 14 dní mohlo stačit,“ řekl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček ještě než vláda, poslala do Sněmovny žádost o prodloužení nouzového stavu o třicet dnů, až do 27. dubna.



Sněmovna bude o žádosti vlády jednat v pátek. A už nyní největší námitky opozice míří proti uzávěře okresů. „Je třeba zrušit zákaz pohybu mezi okresy,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.

„Ztěžuje to život našim občanům i policistům,“ kritizovala poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová uzávěru okresů. „Nemám křišťálovou kouli, ale je čím dál méně pravděpodobné, že budeme pro nějaké prodloužení hlasovat,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Právě na komunisty, kteří tolerují vládu, se Babiš dosud vesměs mohl spolehnout, když ostatní pomoc odmítli. Tentokrát ale už ne.



Pirátům podle šéfa strany Ivana Bartoše vadí i povinnost nosit roušky v zastavěné oblasti, když nikoho nepotkáváte. Zefektivnit se musí i testování ve firmách a zvýšit se má příspěvek firmám na testy. Nyní mají nárok na to, aby jim zdravotní pojišťovny vrátily 60 korun za každý provedený test.

Když nouzový stav skončí, bude moci vláda vydávat opatření podle pandemického zákona. Ta by byla pod kontrolou Sněmovny a vláda by nemohla omezit noční vycházení či cesty lidí mimo okres, kde bydlí.



„Jedno z těch opatření, ke kterému potřebujeme nouzový stav, je stále ještě omezování pohybu. Já nemohu akceptovat argumenty, které zaznívají, že ta okresní uzávěra je zbytečná, a pan ministr zdravotnictví je schopen to dokumentovat i na konkrétních příkladech a konkrétních číslech. Je evidentní, že nejvíce se ta situace zlepšila v okresech, které byly ty první, kde jsme uplatnili okresní uzávěru, to znamená Trutnov a dva okresy v Karlovarském kraji. Tam se ta situace změnila nejradikálněji,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček po pondělním jednání vlády, když se shodla na žádosti Sněmovně o delší nouzový stav.