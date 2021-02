Opozice váhá, zda napadnout nouzový stav. Konat se rozhodla Okamurova SPD

Vláda v neděli vyhlásila nový nouzový stav na základě žádosti hejtmanů. Původní musel skončit, protože jeho prodloužení neschválila Sněmovna. Podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s Ústavou. Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila ji však vláda porušuje a Sněmovnu obchází.

Poslanci mohou nouzový stav zrušit hlasováním ve Sněmovně. Opoziční koalice po počátečních bouřlivých reakcích se k tomu však zatím nechystají. „Záleží na tom, jak vláda upraví stávající opatření. Zda bude mít ambici urychleně přijmout pandemický zákon, připravit podmínky pro rychlejší a bezpečný návrat dětí do škol a skutečně pomoci postiženým živnostníkům i motivovat lidi v karanténě. To jsou klíčové věci, na kterých bude stát naše rozhodnutí,“ napsal iDNES.cz předseda Starostů Vít Rakušan. Stejný postoj zaujímají také Piráti.

Napadnutí nouzového stavu ve Sněmovně nechystá zatím ani ODS, byť je podle jejího předsedy Petra Fialy jeho prodloužení ústavně pochybné. „O situaci bude zítra jednat náš poslanecký klub. Babišova neochota jednat a naslouchat návrhům opozice uvedla zemi do krize. Čísla jsou velmi špatná, máme skoro nejhorší výsledky v Evropě. Včerejší dohoda s hejtmany nic nevyřešila a ani nemohla,“ tvrdí Fiala.

Občanští demokraté jsou ochotni s vládou jednat, byť zatím na jejich návrhy řešení současné situace nereagovala. „Náš plán jsme představili. Jsme stále připraveni s vládou jednat a pomoci jim zvládnout situaci, se kterou si neví rady,“ doplnil předseda ODS.

Ke spolupráci s opozicí vyzvala vládu také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V úterý se podle ní uskuteční další jednání s premiérem, na kterém chtějí zástupci opozičních stran řešit své požadavky na úpravu stávajících opatření. „Vláda evidentně rezignovala na řešení epidemie, protože neudělala nic zásadně jinak. Jiná otevírací doba na úřadech fakt nestačí,“ uvedla Pekarová Adamová.



Okamura už shání podpisy

Iniciativy se tak ve Sněmovně chopil Tomio Okamura, který již pro zrušení nouzového stavu shání podporu. „Pokusíme se sesbírat podpisy na vyvolání mimořádné schůze. Potřebujeme 40 podpisů, abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru rozhodnutí vlády, která obešla Sněmovnu, v rozporu s ústavou,“ uvedl pro iDNES.cz předseda SPD.

Hnutí také žádá vládu, podobně jako opoziční koalice, o urychlené projednání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. „To by umožnilo chránit ohrožené a rizikové skupiny a zároveň udržet zdravotní systém i bez plošného nouzového stavu,“ vysvětlil Okamura.

Podporu přitom bude shánět také u komunistů, kteří ve čtvrtek hlasovali proti prodloužení nouzového stavu. KSČM však zatím neví, zda Okamuru podpoří. „Nevím, budeme to řešit možná zítra,“ napsal iDNES.cz komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Senátoři čekají na reakci Sněmovny

Předseda Senátu Miloš Vystrčil po vyhlášení nového nouzového stavu oznámil, že začne s ostatními senátory diskutovat o možné ústavní stížnosti proti tomuto rozhodnutí. Vláda tím podle něj obešla rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

S případnou stížností však senátoři chtějí vyčkat až po reakci poslanců. „Čekáme na reakci Sněmovny a také vyčkáváme nových prohlášení vlády. O dalších krocích budeme jednat v tomto týdnu,“ uvedl v pondělí předseda senátorského klubu Starostů Petr Holeček.

Původně měli senátoři za Starosty v úmyslu se do konce minulého týdne obrátit na Ústavní soud, aby posoudil přiměřenost nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru, pokud by Sněmovna ve čtvrtek schválila pouze jeho prodloužení i po 14. únoru. Dolní komora to ale odmítla. Vláda však na žádost hejtmanů v neděli rozhodla, že ode dneška nouzový stav obnoví na dva týdny.

Místopředseda Senátu Jan Horník ze STAN už předem v sobotu označil rozhodnutí vlády i hejtmanů za protiústavní. „Vědomě pošlapete ústavu a uděláte z ní pouhý cár papíru,“ napsal. Rovněž Vystrčil pak v neděli v otevřeném dopise vládě označil případné opětovné vyhlášení nouzového stavu po čtvrtečním nesouhlasu Sněmovny za protiústavní.