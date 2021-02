Rozvolňování opatření závisí na obsazenosti lůžek JIP, řekl Hamáček

Návrat dětí do škol, jímž hejtmani podmínili svou žádost vládě o nový nouzový stav, má být spojený s testováním na koronavirus. „Není možné vrátit studenty do škol dříve než 1.3., logisticky to nejde,“ uvedl Hamáček.



V březnu by se měli do školních lavic vrátit studenti posledních ročníků základních a středních škol.

Noční vycházení dává možnost k party, řekl Hamáček

„Velká debata s hejtmany byla o nočním vycházení,“ řekl ministr vnitra. Ani hejtmani samotní podle něj neměli jasno v tom, zda zákaz vycházení od 21 hodin do 5 hodin ráno platit má, či nikoli.

„Ve finále to zase rozhodli odborníci, kteří říkali, že z jejich pohledu to je riskantní, protože to zavdává nějaké možnosti nočních party,“ uvedl Hamáček.



Vláda vyhlásila v neděli do konce února na žádost hejtmanů nový nouzový stav, kdy před tím ve Sněmovně nezískala souhlas poslanců s prodloužením toho, který platil do půlnoci 14. února.

Všichni jsme se podívali do propasti...

„Já myslím, že jsme se všichni podívali do té propasti. Když Sněmovna odhlasovala ukončení nouzového stavu, tak jsme se všichni podívali před sebe a tu jámu jsme viděli. Viděli to i hejtmani a to přispělo k velmi racionálnímu jednání. A má mám pocit, že tu jámu viděla i opozice,“ prohlásil Hamáček.

„Já jsem přesvědčen, že vláda při vyhlášení nouzového stavu postupovala v souladu s Ústavou, v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti a v souladu s krizovým zákonem,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra. Pokud by s tím Sněmovna nesouhlasila, může to zrušit a má i možnost vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.



Kvůli vyhlášení nového nouzového stavu se už první člověk obrátil na soud. V žalobě uvádí, že vláda svým usnesením porušila ústavní zákon, a po pražském městském soudu požaduje, aby rozhodnutí kabinetu pro nezákonnost zrušil.

Nouzový stav je v souladu s Ústavou, věří Hamáček

Hamáček to glosoval, že riziko, že v demokratické společnosti vstoupí do rozhodování soudy, je tu vždy. „Jsme země, kde platí právo a kde platí právo každého občana, pokud má pocit, že se mu děje bezpráví, se na ty soudy obrátit. Soudy posuzují, zda má pravdu, či nikoli. Já mám důvěru v český soudní systém,“ řekl Hamáček.

Kromě toho podal advokát Petr Němec trestní oznámení na členy vlády k Městskému státnímu zastupitelství v Praze. „Protiústavní vyhlášení nouzového stavu a na to navázaná opatření způsobují vážnou poruchu v činnosti právnických a fyzických osob podnikatelů,“ tvrdí Němec.



„Rozhodnutí vlády opírá o jiný právní důvod, o novou skutkovou situaci. Tou skutkovou situací je žádost třinácti hejtmanů a jednoho primátora o vyhlášení nouzového stavu, neboť dospěli k závěru, že nástroje, které mají, a to je vyhlášení stavu nebezpečí, by nebyly vzhledem k pandemické situaci na území jednotlivých krajů dostačující,“ řekla už v neděli po jednání vlády vicepremiérka Alena Schillerová.