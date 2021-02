Nouzový stav napadl první stěžovatel, vláda prý porušila Ústavu

Vláda kvůli epidemii nemoci covid-19 vyhlásila v neděli na základě žádosti hejtmanů v České republice na 14 dní nouzový stav. Nový nouzový stav nahradil původní, který musel skončit, protože jeho prodloužení ve čtvrtek neschválila Sněmovna.



Premiér Andrej Babiš uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s ústavou. Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila však vláda ústavu a Sněmovnu obchází.

Podobně argumentuje Michael Svatoš, který kabinet zažaloval. Uvedl, že účelem a smyslem zákona bylo zamezit svémoci ze strany vlády, která vyhlášením nouzového stavu výrazně rozšiřuje své pravomoci.

„Proto se jedná o závažný zásah do rozdělení moci ve státě a zejména o závažný zásah do lidských a občanských práv občanů České republiky. Je tedy nutné, aby tento zásah vznikl na základě široké dohody politických sil, a nikoliv rozhodnutím, v tomto případě dokonce menšinové, vlády,“ napsal muž v žalobě.

„Co se týká žádosti hejtmanů, navrhovatel má za to, že tato žádost má jistou politickou váhu, ale právně nic neznamená,“ uvedl Svatoš. Opatření podle něj také není řádně zdůvodněno. Chce proto, aby pražský městský soud usnesení vlády zrušil, protože je v rozporu s právními předpisy.

Všichni hejtmani, včetně pražského primátora, požádali po nedělním jednání s ministry vládu o vyhlášení nouzového stavu na území svého kraje. Podle Babiše to byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti covidu-19. Kabinet plánuje o další podobě boje s epidemií jednat s opozicí. Hejtmani i zástupci sněmovních stran mají k řadě opatření výhrady.

Na trvání nouzového stavu je navázána většina opatření vlády proti covidu-19, bez jeho trvání by musel kabinet restrikce vyhlásit podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. Podle ministrů by však taková pravidla byla při současném vývoji epidemie nedostatečná.

Naší nadějí jsou senátoři, míní advokát

Podle advokáta Davida Zahumenského, který se kvůli vyhlášení nouzového stavu obrátil na Ústavní soud i na jaře, není efektivní podávat v této fázi občanskou ústavní stížnost. „Naší jedinou nadějí je, že Poslanecká sněmovna další nouzový stav shodí nebo že nás budou bránit senátoři – nebo skupina poslanců, zastupitelstvo kraje nebo ombudsman,“ napsal na svém twitterovém účtu.



Dodal, že na krajích není při řešení epidemie vůbec nic. „Stav nebezpeční má sloužit hlavně k tomu, aby se odvrátily následky povodní, sucha nebo požáru velkého rozsahu. Tečka. Nehodí se k ničemu jinému. Pro epidemie máme řešení v zákoně o ochraně veřejného zdraví,“ doplnil.

David Zahumenský @dzahumensky Na krajích není při řešení epidemie vůbec nic. Stav nebezpeční má sloužit hlavně k tomu, aby se odvrátily následky povodní, sucha nebo požáru velkého rozsahu. Tečka. Nehodí se k ničemu jinému. Pro epidemie máme řešení v zákoně o ochraně veřejného zdraví https://t.co/OgTbe2lprh oblíbit odpovědět

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v neděli označil v otevřeném dopise vládě opětovné vyhlášení nouzového stavu hned po nesouhlasu Sněmovny za protiústavní. Týká se to podle něj i případu, kdy o nouzový stav požádají hejtmani.



Senátoři STAN podobně jako Vystrčil vyčkají s ústavní stížností, která se týká přiměřenosti nouzového stavu, na reakci Sněmovny.



Také podle ústavního právníka Jana Wintra nové vyhlášení nouzového stavu vládou by bylo v současné situaci v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Potvrzuje tak slova předsedy Senátu. Podle něj by to bylo evidentním obcházením Sněmovny.

Nový nouzový stav lze podle něj vyhlásit, až pokud nastane nová situace, tedy například zhoršení pandemie. Do té doby má stát aktivně chránit občany mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, případně vyhlášením stavu nebezpečí v jednotlivých krajích podle krizového zákona.