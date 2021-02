Nouzový stav na žádost krajů by byl protiústavní, píše Vystrčil Babišovi

Dosavadní nouzový stav má skončit v neděli o půlnoci. Jeho prodloužení totiž Sněmovna hlasy opozice tento týden odmítla.



„Zruší-li Poslanecká sněmovna nouzový stav anebo nerozhodne o jeho prodloužení, nesmí vláda bezprostředně rozhodnout o vyhlášení obdobného nouzového stavu dalšího. V takovém případě by se totiž kontrolní působnost Poslanecké sněmovny vyprázdnila. Poslanecká sněmovna by sice vždy mohla nové vyhlášení nouzového stavu zrušit, ale vláda by mohla o jeho znovuzavedení chtít opětovně rozhodnout,“ píše Vystrčil v otevřeném dopise.

„Zásadní rozhodnutí o trvání nouzového stavu by se tak v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti přesunulo do rukou vlády, která z nouzového stavu těží mj. výrazným rozšířením toho, co vše může, proto lze očekávat, že sama sebe omezovat nebude,“ dodává.



Upozornil kabinet ANO a ČSSD, že právní řád nabízí řadu prostředků pro boj s epidemií, aniž by při tom bylo nutné „obcházet či pošlapávat ústavní pořádek“.



Všichni hejtmani se v neděli dohodli na tom, že vládu požádají o vyhlášení nouzového stavu. Konkrétně se dohodli na prodloužení o dva týdny. Někteří hejtmani žádali vládu o úpravy opatření proti šíření nemoci covid-19. Změny opatření bude vláda s kraji konzultovat.

Asociace krajů v prohlášení po jednání sdělila, že od pondělí by mělo být zrušeno omezení úředních hodin institucí veřejné správy, od 1. března by se měly děti začít vracet do škol a stát by měl zajistit testování ve firmách.

