Za drtivou většinu poruch v krajině může člověk, vysvětluje zoolog Kubín

Česko v posledních letech hodně trápilo sucho. V Beskydech loni přišli s jednoduchou a účinnou metodou, jak udržet vodu v krajině. „Snažíme se přijít na to, co jsme jako lidi v krajině pokazili a jak se to dá napravit. Aby voda ze ‚střechy Evropy´ neodtékala bez užitku pryč,“ říká Miroslav Kubín.