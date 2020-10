Napřed sucho, teď zas mokro. Půda se přesytila, Česku hrozí nové povodně

„Na území republiky není pozorováno půdní sucho a to i v hlubší vrstvě do jednoho metru, kterou modelujeme. Na více než 98 procentech území je dokonce více půdní vláhy, než je obvyklé. Na 70,8 procenta území je to o více než 20 mm a na 4,1 procenta území dokonce více než o 80 mm půdní vláhy více, než je obvyklé pro tyto dny. Uplynulé deště způsobily, že povrchová vrstva do 40 cm je až na pár výjimek zcela nasycena,“ uvádí klimatolog Pavel Zahradníček.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Podle portálu Intersucho je momentální nasycení půdy za poslední roky největší. Ačkoliv se jedná o pozitivum z hlediska doplnění zásob podzemních vod, hydrometeorologické extrémy jako extrémní deště, sucho nebo absolutní nasycenost půdy přírodě neprospívají.



Nasysená půda je rizikem pro vznik povodní

Největší riziko v tuto chvíli znamenají další srážky. Nasycená půda už další vodu nedokáže vstřebat, hrozila by tak na mnoha místech opět možnost povodní.

„Na Moravě a Českomoravské vrchovině je zcela nasycena dokonce i hlubší vrstva (celkově na 64,8 procenta území republiky). V Čechách není půda tak nasycena, jako na Moravě, ale i zde většinou je relativní nasycení nad 70 procent. Takto nasycená půda je velkým rizikem pro vznik povodní, jak jsme tomu byli svědky uplynulý týden na Moravě,“ dodává Zahradníček.

Relativní nasycení půdy. (19. října 2020)

Nadprůměrné srážky prakticky od května

V předchozím týdnu byla Česká republika pod vlivem tlakové níže a počasí bylo deštivé a chladné. Každý den byly zaznamenány srážky, nejvíce pak ve Zlínském kraji a na severovýchodě. V těchto oblastech byly naměřeny úhrny od 100 do 140 mm za týden, což vedlo k výstupu hladin řek a následným povodním. Ve zbytku Moravy i v Čechách pršelo méně, maximální teploty vzduchu se pohybovaly hlavně mezi osmi a 11 stupni Celsia.

Podle Zahradníčka je takto vysoké nasycení půdy dáno nadprůměrnými srážkami, které trvají prakticky už od května. Na rozdíl od minulých let to byly i několikadenní deště a druhým významným faktorem je, že teplota vzduchu sice byla nadprůměrná, ale ve srovnání s uplynulými roky nižší.

To zapříčinilo, že když napršelo, tak se voda z půdy, tak rychle nevypařila. Kumulace těchto faktorů znamená současně vysoce nasycenou půdu a tedy zcela opačný extrém, než jsme pozorovali v posledních 5 letech.

Vysoké úhrny srážek zatím nečekejme

Podle předpovědi stránek Intersucho by v následujících 10 dnech už mělo převládat klidnější počasí s malým množstvím srážek a nadprůměrné teploty.

Stav nasycení půdy se měnit nebude, i když mírně se začne vysušovat svrchní vrstva, ale vzhledem k aktuálnímu stavu bude stále velké množství vody v půdě.

Srážky mohou přijít z pátku na sobotu a také počátkem příštího týdne, ale vysoké úhrny se zatím nečekají, takže by to nemělo způsobit problémy. Teploty vzduchu se očekávají nadprůměrné zhruba do příštího úterý, poté by se měly vracet k dlouhodobým hodnotám, ale zde už s délkou předpovědí roste nejistota.