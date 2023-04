Šéf NKÚ: Česko expertem v průměrnosti? Poláci nás předbíhají, styďme se

V úvodu Rozstřelu se Miloslav Kala vyjádřil k tomu, že policie na základě prověrky NKÚ prověřuje kauzy, které se týkají hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a Lesní správy Lány z éry Miloše Zemana.

„Zjistili jsme tam skutečně celou řadu porušení zákona, celou řadu věcí, které jsme hodnotili jako nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní. V některém případě jsme podali oznámení finančnímu úřadu. Ale to je všechno, co k tomu mohu říct, protože jsem vázán mlčenlivostí. Ta skončí v okamžiku, kdy policie svolí, abychom zveřejnili kontrolní závěr.“ Kdy to bude, to Kala v tuto chvíli nedokáže odhadnout.

Miloš Zeman za chyby nemůže

A je za pochybení odpovědný přímo bývalý prezident Miloš Zeman? „Tak zcela jednoznačně z postavení prezidenta je zřejmé, že Miloš Zeman za to nemůže. Takže jednoznačně bude zodpovědnost padat na nižší úroveň, tedy na správu Pražského hradu, Kancelář prezidenta republiky a Lesní správu Lány.“

Miloslav Kala pak odmítl, že by se množství pochybení, na která NKÚ upozornil, výrazně lišila v případě administrativy Miloše Zemana, Václava Klause nebo Václava Havla.

„Když si přečtete zprávu z doby, kdy končil pan prezident Havel nebo když končil pan prezident Klaus a srovnáte to se zprávou z doby prezidenta Miloše Zemana, uvidíte, že se tam některé věci opakují, a to i ty, které jsme vytýkali i v minulosti. Některé byly napraveny, některé ne, došlo k některým, řekněme, pozitivním změnám. Ale zase se projevily jiné problémy. Ale kdybyste to srovnali, není tam takový výkyv oproti tomu hospodaření, které bylo před 10 a 20 roky,“ popisuje prezident NKÚ.

A proběhne na Hradě nová kontrola NKÚ, jak před časem požadoval prezident Petr Pavel? Miloslav Kala se s novou hlavou státu setkal a následně proběhlo i setkání s nově jmenovanou kancléřkou.

„S paní kancléřkou Vohralíkovou jsem se sešel poté, co už zastávala svou novou funkci. Obecně se mě ptala na to, jak kontrola probíhala a domluvili jsme se, že pokud by jí informace, které už má kompletně k dispozici, nestačily, znovu se sejdeme a budeme se o tom bavit,“ říká Kala

„Mohu k tomu říct svůj vlastní pocit. Myslím, že na to, aby mohla převzít úřad a mohla ho začít řídit a mohla se snažit o odstraňování chyb, na které jsme upozornili, má informací dost a nějaká další kontrola by podle mého názoru byla nadbytečná,“ míní prezident NKÚ.

Poláci udělali skok, styďme se!

V další části Rozstřelu pak Miloslav Kala shrnul výhrady, které má NKÚ vůči fungování českého státu. Kritizoval míru zadlužování a zopakoval, že podle něj v Česku degradoval systém dotací.

Místo, aby se naše země soustředila na velké projekty, které by posunuly hospodářství dopředu, financuje Česko prostřednictvím domácích a evropských dotací drobné projekty, ale bez vnitřní logiky, celonárodní koncepce. A to na rozdíl od Polska nebo pobaltských zemí.

„My máme 769 dotačních titulů a 75 tisíc jednotlivých projektů,“ uvádí Kala, podle kterého je to příliš velké číslo. „Poláci udělali neuvěřitelný skok. Rozhodli se, že posílí svoji infrastrukturní síť, investovali do dálnic, investují do železnic. A všimněte si, že když opravují náměstí, nedělají to jako my. My vyhodíme celou dlažbu a dáváme tam novou. Oni si část nechají a obmění jen tu, která je špatná.“

„Polsku se to podařilo a myslím si, že bychom se měli stydět, protože jsme měli velký náskok. A totéž platí o pobaltských zemích,“ myslí si Kala. Česko se podle něj příliš zaměřilo na administraci projektů. Ta je po formální stránce bezproblémová. Ale problémy se ukrývají v obsahu projektů.

„Vše se zdá být administrativně v pořádku, ale celá řada přínosů je problematická. Dokonce se najdou až doslova drzí příjemci dotací,“ pokračuje Kala s tím, že NKÚ přišel například na kauzu, kdy v rámci dotace koupil autor projektu od příslušníka své vlastní rodiny nemovitost.

„Tato nemovitost zůstala v rodině, a peníze se tak nepoužijí správně,“ uvádí prezident NKÚ s tím, že v dotační politice chybí Česku vize. „Na NKÚ už zakazuji slovo vize používat, protože tento stát má, já nevím, snad 1000 vizí, strategií a koncepcí.“

Experti v průměrnosti?

Když tedy chybí vize a Česko se soustředí spíše na administraci menších projektů, neznamená to, že se z naší země stal expert v průměrnosti? „Kdybych prohlásil, že jsme experti v průměrnosti, obviní mě, že zasahuji do politiky. Ale asi se to tak dá nazvat.“

„Jistě, v celé řadě odvětví mohou vznikat zajímavé věci, ale neexistuje žádný tlak na to, aby byly dál využity. Podívejte se, přišli jsme třeba na to, že někdo vyrobil robota, který má pracovat s nukleárním palivem. Ale jeho tvůrci pro něj nemají žádné použití, nikdo ho průmyslově nevyužívá. Takže autoři si prostě vymysleli robota, a ten teď stojí v nějaké hale.“

Pokud by Česko lépe nakládalo s dotačními financemi, mohlo by podle Miloslava Kaly ušetřit desítky miliard korun ročně. I v letošním roce čeká na pracovníky NKÚ hned několik klíčových kontrol. Mimo jiné v rezortu obrany, který i v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vynakládá zvýšené množství finančních prostředků ze státního rozpočtu.

