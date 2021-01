Koronakrize nám spíše pomohla, tvrdí šéf oceňované sklářské firmy

Po 21 letech v Hongkongu, ostrůvku v Jihočínském moři, jste se nyní rozhodl přestěhovat i s rodinou do Liberce. Proč?

Stýskalo se mi. Že se jednou vrátím do Česka, jsem říkal asi posledních osm let. Vždycky ale ve finále rozhodl byznys. V Hongkongu byl člověk více platný po obchodní stránce, rozměr projektů je tam násobně větší. Jenže jak člověk stárne, postupně u něj převažují jiné hodnoty. A já si řekl, že mě možná tým v Hongkongu dokáže plnohodnotně nahradit. A hlavně mi začali chybět příbuzní – babičce je už 97 let, kamarádi, česká příroda, kultura... Navíc bych chtěl, aby děti měly nějaké kořeny. Dceři teď bylo šestnáct, a kdyby tady v Česku aspoň pár let nezkusila střední školu, pak kořeny nezíská. Předpokládám, že vysokou školu půjde studovat do zahraničí, takže byl nejvyšší čas.

„V Jižní Americe je propast mezi chudými a bohatými asi největší na světě. A ti první jsou tak zoufalí, že si berou „výpalné“ od lidí, kteří jsou na tom lépe. Náš obchodní zástupce zastavil na semaforu, přepadli ho se zbraní a odvezli do slumu.“ Leon Jakimič majitel sklářské a designérské společnosti Lasvit