Je pravda, že ve vaší nemocnici léčíte ukrajinské vojáky?

Bohužel z bezpečnostních důvodů o tom nemohu mluvit.

Ministerstvo obrany říká, že má smlouvu s Ukrajinou o péči.

Je to citlivá záležitost. Mohu říci jen to, že po vzniku konfliktu z Česka putoval do ukrajinských nemocnic zdravotnický materiál. Není možné léčit ukrajinské zraněné u nás v situaci, kdy jim jde o život. Tomu brání vzdálenost, nemožnost letecké přepravy i jiné důvody. Obecně platí, že do Česka mohou přijet těžce zranění lidé až ve chvíli, kdy jsou stabilizovaní, mají za sebou několik operací, někteří třeba desítky, ale potřebují další léčbu. Někteří civilisté přijíždějí po vlastní ose a jako uprchlíci míří do civilních nemocnic. A Nadační fond REGI Base v minulých dnech přivezl dva bojovníky na rehabilitaci do Lázní Darkov.