Do menších nemocnic vakcína ještě nedorazila. Kam ano, tam působí zmatky

Na nedostatek očkovací látky si stěžují menší nemocnice napříč regiony. Problémy má však například také Oblastní nemocnice Kladno, která má vlastní očkovací centrum. „Očkování seniorů jsme ještě nezahájili, nemáme dostatek vakcíny,“ vysvětlila v úterý mluvčí nemocnice Hana Plačková s tím, že se zahájení očkování očekává až v příštím týdnu.

Problémy mají ve Středočeském kraji také na místech, kam vakcína ještě vůbec nedorazila. Do neratovické nemocnice v pondělí dorazilo několik desítek seniorů s tím, že mají přes centrální registr rezervováno místo k očkování. Nemocnice o tom však nevěděla.

„Rezervační systém ministerstva zdravotnictví bohužel umožnil automatické rozeslání termínů k vakcinaci bez ohledu na stav zásob vakcín,“ uvedla mluvčí zařízení Veronika Plutnarová. Podle ministra Jana Blatného však za problémy může sama nemocnice, která do systému termíny vypsala.



Nemocnice se následně snažila všechny termíny zrušit, část seniorů však přesto do nemocnice dorazila. „Bohužel se ukázalo, že informace o zrušení termínu nedorazila přes systém všem objednaným klientům včas. Velice nás mrzí, že někteří senioři a jejich doprovod vážili cestu zbytečně. Hned, jak obdržíme dostatek očkovacích látek, jsme připraveni ihned klienty začít očkovat,“ doplnila mluvčí. V Neratovicích nyní doufají, že začnou očkovat seniory od počátku února.

Očkovat začneme až v polovině února

Problémy s dodávkami vakcín hlásí také menší nemocnice v Jihomoravském kraji. Například nemocnice v Blansku je sice v centrálním registru a lidé se tam mohou přihlašovat, zařízení je však bez vakcín a konkrétní termíny zájemcům nenabízí.

„Doufáme, že 1. února začneme, personálně budeme připraveni, ale závisí to na tom, zda budou vakcíny k dispozici,“ řekla mluvčí nemocnice Marie Kalová. V některých nemocnicích v regionu jsou dokonce méně optimističtí. Nemocnice v Ivančicích totiž s očkováním počítá až od poloviny února. Denně zvládne naočkovat 48 lidí.

Senioři v kraji však šanci k očkování mají. Fakultní nemocnice v Brně, která je od Blanska vzdálená necelých 20 kilometrů v pondělí zahájila vakcinaci. „Naočkovali jsme kolem 100 seniorů a v tomto rozsahu budeme v celém týdnu pokračovat,“ uvedla v úterý mluvčí nemocnice Veronika Plachá.



Seniory už s menšími problémy začali očkovat také v Krajské nemocnici v Liberci. „Očkujeme zatím jen jednotky lidí, není totiž dostatek vakcíny. Máme vypsáno a beznadějně zaplněno 70 termínů,“ uvedl mluvčí zařízení Václav Řičář.

Seniorka jela na očkování 30 kilometrů zbytečně

Obdobné problémy jako v Neratovicích zaznamenala také nemocnice v Novém Jičíně. Dvaadevadesátiletá seniorka Alena Rousová tam přitom z Rožnova pod Radhoštěm kvůli tomu jela přes 30 kilometrů. Termín k očkování ji zarezervovala dcera.

„V pátek jsem svou slepou babičku 45 minut registrovala na očkování, a to do nemocnice v Novém Jičíně. Přišlo nám i potvrzení pro obě kola očkování,“ řekla vnučka Jana Krčmářová. Slepou seniorku do nemocnice doprovodila její sedmdesátiletá dcera. Vrátily se však s nepořízenou.



„Na místě jim bylo řečeno, že systém nefunguje a babička naočkována být nemůže. Musím říct, že teď už jsem se trochu uklidnila, ale tep jsem měla opravdu vysoko. Babička s maminkou tam cestovaly v patnáctistupňovém mrazu. Dokázala bych ještě pochopit, že systém může zkolabovat, ale nedostali jsme ani žádnou informaci, že tam jezdit nemají,“ zlobila se vnučka.