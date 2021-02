Šéf VFN: Odmítám, že řešíme „Sophiinu volbu“, koho máme nechat zemřít

„Jsme opravdu na hraně kapacit,“ uvádí David Feltl. „Přes víkend jsme přijímali 20 nových pacientů. Teď jich dohromady máme skoro 120. V pondělí ráno jsme si vyrobili další kapacitu. Už moc není kam sahat. Umíme sice ještě nějakou kapacitu vytvořit, ale ta lůžka a přístroje musí někdo obsluhovat.“

A kde hledat příčiny stávající situace? „Nejsem epidemiolog. Ale podle mě hlavní problém je ten, že tady v ČR nic nedodržujeme. Částečně právem jsme unaveni, trvá už to rok a pořád není světlo na konci tunelu.“

Personál je podle profesora onkologie v současné chvíli klíčovým problémem. „Přesouváme zdravotníky, zejména sestry. Je to z kliniky na kliniku, z oddělení na oddělení. V pondělí jsme takto vyrobili 4 další ventilovaná lůžka, ale už za tu cenu, že jsme zavřeli jednu stanici na jiné klinice a přesunuli jsme sestry.“

Epidemie se na nás valí ze západu i severu

„Teď je to nesmírně špatné,“ míní Feltl. „V souvislosti s novými mutacemi se nové případy valí ze západu a severu doprostřed země a na východ. Na Moravě to je ještě snesitelné, na západě je to katastrofa a začíná to dopadat na Prahu.“

Čeká tedy Českou republiku katastrofický scénář, který zažily na jaře nemocnice v Itálii nebo v New Yorku? „Tipuji, že to nenastane. Ale bude to vyžadovat přesuny pacientů napříč republikou. Během podzimu a zimy se přesunulo zhruba 450 pacientů napříč republikou. Praha jich vzala přes 200. A bude to pokračovat a troufnu si říct, že to bude i sílit.“

„Italský scénář by ale nastat nemusel,“ míní Feltl. Podle něj je pravdou, že zdravotnický personál, který se stará o covidové pacienty je momentálně na kraji sil. „Záleží na oboru a na konkrétním pracovišti. Jsou u nás zdravotníci, hlavně na lůžkách intenzivní péče, kteří jsou opravdu na kraji svých sil.“

Koho odpojit a koho zachránit?

„Už rok neřeší nic jiného než covid, nedostatečnou kapacitu, zaučují mediky i sestry z jiných stanic,“ pokračuje šéf VFN. „Takže jejich situace je extrémně složitá. Ale jsou i oddělení, kde se toho zase tolik nezměnilo.“

V Rozstřelu čelil David Feltl i otázce, zda stojí lékaři VFN v Praze před tzv. Sophiinou volbou, tedy před rozhodnutím, koho zachránit a koho odpojit od přístrojů. „Ne, ne a ještě jednou ne, ať to zazní pořádně silně. Máme zpracovaný postup pro tyto případy. Umíme si s tím poradit. Ale zatím to nenastalo a myslím si, že to nenastane.“

„Prostě kolik máme pacientů s covidem ve vážnějším stavu, tolik nám to ubere péči o jiné pacienty,“ tvrdí Feltl. „A teď jde o to, kam až jsme schopni jít v útlumu další péče. Před rokem v březnu se řeklo, že elektivní péče se omezí, tedy třeba kyčelní klouby. Ale po roce už to začíná být akutní péče. Odkládat rok operaci bolavého kloubu není legrace.“

Hororová apokalypsa

„Ale onkologickou léčbu neomezujeme,“ odmítá spekulace šéf VFN. „A to je opravdu to poslední, co bychom udělali. To jen pokud by nastala nějaká apokalypsa z hororového filmu.“

A co by bylo katastrofou? „Například pokud by pacientů přibylo skokově, třeba dvojnásobně, tak bych byl nucen zavřít kardiochirurgii a musel bych se domluvit s jinou nemocnicí a u nás bychom z kardiochirurgie udělali covidové oddělení, vyčlenil bych další lůžka a péči o kardiochirurgickou péči by se musela postarat jiná nemocnice: IKEM, Homolka.“

To ale podle Feltla zatím rozhodně nenastalo. „Zatím v té situaci nejsme. Jak to bude vypadat za 14 dní, to nikdo nemůže říct, ale připraveni na to musíme být.“

Podle profesora onkologie momentálně mírně klesá věk hospitalizovaných pacientů. „Troufám si odhadovat, že je to očkováním seniorů. A ano, přibývají mladší pacienti. A to ve všech stavech, i ve vážnějších a středně vážných. Ale vesměs i v případě mladších pacientů jsou to lidé, kteří jsou i jinak nemocní. Ale můžete mě chytnout za slovo, není to vždy. Tím to nechci zlehčovat. Jsou samozřejmě mladší pacienti, kteří byli zdraví a jsou teď ve vážnějším stavu.“

Očkování zdravotníků funguje

Pozitivní zprávou je, že VFN má mnohem méně nemocných zdravotníků. Ve druhé půlce října jsme ve VFN měli tisíc nemocných zdravotníků, teď je to kolem tří stovek, navíc ne všichni s covidem. „Očkování se projevilo. Ten efekt nastává už po první dávce vakcíny a po té druhé úplně výrazně.“

Podle Davida Feltla se nechaly očkovat zhruba dvě třetiny pracovníků VFN. Třetina vakcinaci odmítla. „Důvody jsme nezkoumali. Jsou to svéprávní plnoletí lidé. Já osobně jsem se symbolicky nechal očkovat už první den. Chtěl jsem ukázat, že je to potřeba, protože tehdy nebyl zájem zrovna vysoký. Nemyslím si, že je to mnou a tím, že jsem se nechal očkovat, ale zájem se pak zvýšil. Ono to bude tím, že se vědělo, že vakcín je málo. A když je něčeho málo, tak o to více to lidé chtějí.“

David Feltl v Rozstřelu kritizoval média. „Když jsme začínali očkovat, tak jsme to rozjeli mezi svátky, narychlo. Otevřeli jsme očkovací centrum, logistika byla problematická, nevěděli jsme, jak moc to lidé budou chtít, snášet, jaké budou nežádoucí účinky.“

Kritika médií mi přišla nefér

„Navíc u Pfizeru jsou skladovací podmínky extrémně náročné. V momentě, kdy to naředíte, máte 5 hodin na spotřebu. Vymyslel jsem proto izraelský model, kde to tak funguje. Tedy že jsou prioritní skupiny, ale pokud zbývá koncem dne vakcína, nemáte ji komu dát, protože zájemci mají třeba teplotu, někomu se udělá špatně, někdo nepřijde, protože zapomene, tak očkujete náhradníky. A rozkaz zněl: Ani jedna vakcína se nevyhodí,“ popisuje situaci z přelomu roku Feltl.

„Dodneška jsem na to pyšný, že jsme se tak rozhodli, protože cílem je proočkovat 70 procent populace. Ale bohužel začal hon na to, koho jsme očkovali, komu bylo méně než 80 let, kdo si to nezasloužil,“ zkritizoval David Feltl některá média.

„To mi přišlo strašně nefér. Připadá mi mnohem horší, když teď někde leží nevyočkovaná vakcína AstraZeneca, než když naočkujete někoho mladšího. My jsme za to čelili kritice, protože mezi náhradníky byli i lidé, kteří jsou veřejně známí. Pak byly ohlasy, že očkujeme VIP osobnosti. To mi připadá extrémně nefér a rána pod pás,“ uzavírá David Feltl.

Očkuje se v ČR podle správné strategie? Nezaostáváme za světem nebo jinými státy EU? Proč se nedaří očkovat v Nizozemsku? A co ředitele VFN naučilo 11 měsíců pandemie? O tom všem byla řeč v Rozstřelu s onkologem Davidem Feltlem.