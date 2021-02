Stropnický: Izraelští Arabové se brání očkování, Palestina chce ruskou vakcínu

Izrael už stihl od loňského prosince naočkovat přes 4 miliony lidí. Třetina populace už má za sebou i aplikaci druhé vakcíny a počet očkovaných lidí každým dnem roste. Během „očkovací invaze“ místní zdravotníci dokázali očkovat až 250 tisíc lidí denně. Ochranu mají všechny rizikové kategorie obyvatel, včetně nejzranitelnějších seniorů. Očkovat se už mohou všichni Izraelci, kterým je více než 16 let.

Podle velvyslance Martina Stropnického se v Izraeli prokázalo, že účinnost vakcín není 90, ale dokonce 95 procent. „Proočkovanost izraelské populace se projevila na klesajícím počtu úmrtí, na nižším počtu pacientů na intenzivních lůžkách. Nemocnice jsou stále pod tlakem, ale nekolabují.“

Izraelští Arabové se očkování brání

V Izraeli se podle Stropnického očkuje vakcínami Pfizer/BioNTech a Moderna. „Očkuje se zadarmo. Neočkuje se tady ruskou a čínskou vakcínou.“



O nich teď ale podle Martina Stropnického vyjednává Palestina. „Objevily se úvahy, že by Izrael Palestině poskytl své nakoupené vakcíny. Ale to je nereálné. Máme tu konflikt, který se neodehrává v racionální rovině. K tomu nedojde.“

V Izraeli podle Stropnického s nižším věkem vakcinované populace klesá ochota nechat se očkovat. Mladší lidé o vakcinaci nemají takový zájem jako starší občané. „I tady je řada lidí, kteří se nikdy nenechají očkovat. Je tu navíc 20 procent lidí arabského původu a jejich ochota k tomuto je poměrně malá a naopak míra výskytu tohoto onemocnění v této populaci je poměrně velká.“

Martin Stropnický v Rozstřelu řekl, že Izrael očkuje hlavně ve velkých nemocnicích. „Tady v Tel Avivu je několik velkých nemocnic, které jsou srovnatelné třeba s Motolem. A pak jsou zřízena ve stanech mobilní místa. Sám jsem tam byl a připomínalo mi to spíš drobnou společenskou akci.“



„V pondělí mě už čeká druhá dávka vakcíny,“ pokračuje velvyslanec. „V rámci Izraele byly vybudovány stovky očkovacích míst. Nedaleko mého bydliště to byl improvizovaný stan, kde hrála hudba, byl tam umělý trávník, k dispozici byla káva.“



„Dostanete dávku, sednete si, ale nikdo zvlášť nehlídá, jak dlouho tam zůstanete. Vím, že tohle bylo v Česku velké téma. Kdyby se dodržovalo 45 minut jako v ČR, bylo by to tempo mnohem pomalejší. Tady si počkáte jen 10 nebo 15 minut. A když jste v pořádku, můžete jít domů,“ popisuje očkování Stropnický.

„Objednán nejste na přesnou hodinu, ale na den,“ navazuje ambasador. „Přijdete, vytáhnete si ze strojku lísteček a jdete na to. Samozřejmě i tady se někdy tvoří fronty, jsou tam přenosné toalety, označkovaná místa s rozestupy. Nechci to líčit jako idylu. Ale zdá se mi, že logisticky je to obdivuhodně zvládnutá akce.“

Izrael zaplatil na vakcínu dvojnásobek

Martin Stropnický se vyjádřil i k celé izraelské očkovací strategii, která se ve srovnání s realitou v Evropské unii jeví jako výrazně úspěšnější. Zatímco v Izraeli už je naočkována téměř polovina populace, v EU neprošlo vakcinací ani 10 procent lidí a vakcín je stále nedostatek.

„Izrael nesmlouval o nejnižší cenu,“ vysvětluje izraelský úspěch Stropnický. „Řekli si, že poptávka bude zpočátku převyšovat nabídku, a je pravdou, že platí za vakcíny dvojnásobnou cenu oproti EU. Nevím, zda v případě Unie byla v tuhle chvíli správná snaha o to otáčet každý dolar, to je k posouzení.“

„Navíc Izrael, oproti Evropě, existuje v jiném prostředí,“ říká velvyslanec. „A tím je myšleno nepřátelství s arabskými státy. Není tu ani válka, ani mír. Izraelci jsou zvyklí na omezení, na život v ohrožení. Když se zavelí, tak si vyhrnou rukávy a jde se na to.“

Zbytky vakcín pro ČR?

„Disciplina je na blízkém východě vzácností,“ míní Stropnický. „Ale v Izraeli je vysoká. A to je rozdíl mezi zpohodlněnými Evropany a napjatou situací v Izraeli. Prostě mají schopnost jednat. Jsou situace, kdy se musíte rychle rozhodnout a rychle konat. A to oni během pandemie udělali.“



Martin Stropnický se v Rozstřelu vyjádřil i k tomu, že premiér Andrej Babiš dopisem požádal Izrael o případné přebytky vakcín proti covidu, jak uvedl server Seznam Zprávy.

„Jsem o tom informovaný. Ale nemohu sdělit podrobnosti. Premiéři si vyměňují různé poznatky. Probíhá to i na úrovni prezidentů. A zda něco zbude pro Česko? To je otázka následujících několika týdnů, ale je to citlivá otázka. Neměřil bych podle toho přátelství mezi našimi zeměmi.“



Od neděle se v Izraeli po dlouhé době otevírají školy, obchodní centra, tržiště a řada služeb, například kadeřnictví. „Samozřejmě vše bude za přísných podmínek, tedy za omezeného počtu lidí na konkrétních čtverečních metrech. Budou otevřeny synagogy, modlitebny,“ udává ambasador.

Uvolňování a politický boj

„Ale na druhou stranu to nejsou dveře dokořán. I nadále bude platit povinné nošení roušek, dvoumetrové rozestupy, zákaz shromažďování pro více než pět lidí ve vnitřních prostorech a více než deseti lidí venku. Nemohou se konat větší akce ve vnitřních prostorech, třeba kulturních centrech,“ říká Stropnický.

Stejně jako v Česku i v Izraeli se pandemie podle Stropnického stává součástí politického boje. „Třiadvacátého března jsou tu volby. A zrovna dnes jsem hovořil s předsedou jedné silné opoziční strany. Ten mi vyjmenoval problémy současné vlády, to co oni nasekali za chyby. A bylo toho tak na půl stránky. Kritizovat se dá vždycky, vždy se to dá zařídit lépe.“ Ale pohledem zvenčí se podle Stropnického vše jeví jako zvládnuté.

A jak probíhalo očkování na české ambasádě? „I tady pracují odpůrci očkování. Ale byla jich menšina. My samozřejmě nemůžeme do očkování nikoho nutit. Takže tu máte proočkované diplomaty, jejich rodiny s malými dětmi a proti tomu několik odpíračů. A to je etický problém. Můžete argumentovat, být milý. Ale jsem rád, že se nám je podařilo většinou přesvědčit. Zbývá nám na proočkování už jen poslední pracovnice českého původu s izraelským pasem. A ta zatím odolává.“

Očkování by se v Izraeli mohlo stát jakousi pomyslnou propustkou k volnějšímu životu. Očkovací „zelený pas“ by mohl být určený pro svobodné cestování.

„Navíc některé profese se budou muset nechat očkovat povinně. Připravuje se k tomu i příslušný zákon. Týká se to učitelů nebo lékařů, kde je velký kontakt s veřejností. A ti, kteří se nechají očkovat dobrovolně mimo tyto profese, budou mít určité výhody. Třeba budou moci chodit do posilovny. Vím, že u nás, v ČR, se to vnímá jako pošlapávání základních lidských práv. Ale myslím si, že drobné zvýhodnění pro ty, kteří jsou disciplinovaní, je na místě.“

Jak ovlivní vývoj pandemie březnové parlamentní volby? Klesá v Izraeli počet pozitivně testovaných pacientů? A obává se Izrael nových koronavirových mutací? I o tom hovořil velvyslanec ČR v Izraeli v Rozstřelu.