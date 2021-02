Pro Asiaty je porušení covidových pravidel ostuda, říká rozhlasový zpravodaj

Před rokem světem otřásly záběry z Čínského Wu-chanu, kde začala největší epidemická krize za poslední století. Podle Jakše se situace v postiženém městě vrací do normálních kolejí. „Už je to naprosto běžné město s jedenácti miliony obyvatel. Situace je tam stejná jako před několika lety. Lidé chodí do práce, jsou otevřené školy, restaurace, bary. Omezení je tam v letecké dopravě, ale to souvisí s tím, že je omezená letecká mezinárodní doprava všude po světě.“

„Největší změnou je to, že lidé mnohem více než před pěti nebo deseti lety nosí roušky, více dbají na bezpečnost. Ale město žije dál, baví se, jako by ani žádná epidemie nebyla,” doplňuje Jakš.

Uzavřená města a lockdowny

Čína je ale podle Jakše příliš rozlehlou zemí na to, aby se dala současná situace zobecnit. „Vůbec neslyšíte o jižních teplých provinciích. O městech jako je třeba Kanton. Tam se zdá, že úřady nad pandemií zvítězily. Naopak severní studené provincie, včetně hlavního města Pekingu, jsou místy, kde jsou každý den hlášeny desítky nových případů.“

„Co my bychom za desítky případů denně dali,” poznamenává zpravodaj. „Ale v Číně je to alarm nejvyššího řádu. Znamená to mobilizaci všech záchranných složek, karantény, lockdowny, uzavření měst, přísné trasování, plošné testování. Čína nebere nové případy na lehkou váhu, ale zároveň tvrdí, že pandemii překonala a celý svět by se měl od ní inspirovat.“

Realita je taková, že čínské úřady reagují podle zpravodaje na nové výskyty nákazy doslova bleskově. Jakmile přijde ráno informace o pozitivních testovaných, okamžitě během dopoledne přijde absolutní lockdown, uzavřou se celé městské čtvrti, pokud je to nutné, rozšíří se lockdown na předměstí nebo i celou provincii.

Samozřejmostí jsou podle Jakše povinné aplikace v mobilních telefonech, které si lidé musejí nainstalovat. Ty je automaticky sledují a trasují. Na rozdíl od Evropanů to údajně Čínani neberou jako přítěž. „Podle nich je to v zájmu celku, v zájmu národa. A nediskutují o tom,” říká zpravodaj.

Porušení pravidel je ostuda

Podobně se podle něj k podobným sledovacím aplikacím stavějí i další asijské země. „Ale musíme k tomu dodat, že snad jedinou zemí, která má demokracii opravdu západního typu, je prakticky pouze Jižní Korea. Ostatní vlády jsou polovojenské a autoritářské. A od toho se odvíjí i používání podobných technologií.”

Příkladem může být podle Davida Jakše Thajsko, kde on sám v současné době jako zpravodaj působí. „Když přejíždíte z jedné provincie do druhé, musíte si povinně nainstalovat sledovací aplikaci. Pokud to neuděláte, může vás stát potrestat vysokou pokutou nebo dokonce vězením. A podobné je to v Malajsii, Indonésii i v Singapuru.”

„Asiaté to berou jinak,” míní Jakš. „Pokud byste se tomu podle nich vzpírali, vzpíráte se zájmům národního státu. Jste považován za sobce, někoho, kdo brzdí pokrok. A je to svým způsobem ostuda.”

Zpravodaj mluvil i tom, jak asijské státy pomáhají podnikatelům, kteří museli kvůli pandemii omezit provoz. Podniky, restaurace, bary nebo hotely mohly od místních vlád získat jen omezené množství finančních prostředků. Oproti evropským podpůrným programům je třeba pomoc určená thajským podnikatelům zanedbatelná, v řádech několika tisíc korun.

Jakš hovořil i o tom, jak vypadá v Asii karanténa. Ta podle něj bývá v asijských zemích velmi přísná. „Třeba dostat se do Číny je velmi obtížné. Své o tom vědí čeští obchodníci. Karanténa trvá až tři týdny. Musíte chodit na opakované testy. Ze 70 procent je Čína stále uzavřená,” uvádí Jakš.

Číňané bezmezně věří očkování

Číňané podle něj věří zcela bezmezně očkování. „V médiích stále zní, že firmy vyvíjející vakcíny, jsou nejlepší, jsou jedinečné. Číňané tomu opravdu věří, věří svým vakcínám, tedy společnosti Sinopharm a její vakcíně Sinovak.”

„Je velkou otázkou, zda se do Číny dostanou i jiné vakcíny. Americká, evropská nebo i ruská,” pokračuje Jakš. „Osobně si myslím, že to tyto vakcíny budou mít těžké. Čínský trh je uzavřený. Ale obecně je v Číně víra ve vakcíny proti covidu-19 mnohem větší než třeba v Evropě.”

David Jakš v Rozstřelu hovořil i o tom, jak probíhá vyšetřování Světové zdravotnické organizace ve Wu-chanu, jak dopadli všichni ti, kteří o pandemii jako první bez povolení úřadů informovali, tedy lékaři a blogeři, zamyslel se nad tím, jak moc se asijským zemím daří bojovat s koronavirem, i o tom, zda jsou data, která asijské státy zveřejňují, ve srovnání s těmi západními srovnatelná.

V závěru Rozstřelu mluvil o tom, jak se za poslední rok proměnil život zahraničních zpravodajů v Asii nebo jak vzpomíná po roce na uzavření čínského Wu-chanu. Jakše mrzí skutečnost, že pandemie koronaviru upozadila klíčové události mezinárodní politiky. „Je spousta událostí, které se teď dějí, ale nemůžete o nich referovat.”

„Začíná se mluvit o rohingských uprchlících na hranici Barmy a Bangladéše, v Nepálu reálně hrozí komunistický převrat. Ale člověk tam nemůže osobně být. Mnohem více se musíme spoléhat na světové agentury, ale snad se to zase zlepší,” uzavírá zpravodaj Českého rozhlasu.