Jedna z největších vzácností v Česku: kříž mniši ukryli před nacisty i komunisty

Od chvíle, kdy Vok z Rožmberka v roce 1259 založil vyšebrodský klášter, uplynulo už víc než sedm set let. Žádné století ale nebylo pro majestátní stavbu nad řekou Vltavou tak složité jako to dvacáté. Podobně jako u sídel šlechtických rodin se i do historie církevní památky zapsala nacistická a následně komunistická éra. A řád cisterciáků, kterým klášter od nepaměti patřil, se musel se svým sídlem na čas rozloučit.

Jeho součástí je také prohlídka zmiňovaného Závišova kříže, který v sobě podle tradice ukrývá kus dřeva z Kristova kříže.