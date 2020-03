Mluvčí fakulty přirovnal ženy v rouškách k perským princeznám a končí

„Milé ženy a dívky v rouškách, nejste směšné, trapné ani neatraktivní. Jste i v mizerii těchto dní perskými princeznami,“ zakončuje Kukal svůj sloupek, který publikovalo pondělní vydání deníku Metro. Pod textem, ve kterém autor řeší vzhled žen v době pandemie nemoci COVID-19, je podepsaný jako mluvčí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a „okresní básník“.

Poté, co Kukal publikoval obrázek tohoto textu na svém facebookovém účtu, ohradila se proti němu řada studentů fakulty i jiných uživatelů.

„Nikdy by mě ani nenapadlo přemýšlet, jestli jsem v roušce neatraktivní nebo atraktivní. Nosím jí prostě proto, že je účelná, ne proto, aby mě někdo, zvlášť muž, přesvědčoval na internetu, že je to sexy. Text jak z minulého století,“ hodnotí například jedna z komentujících. Další zase uvádějí, že ženy mají nyní mnoho jiných starostí, než jak vypadají a článek odsuzují jako misogynní.



„Já vám prorokuji, že na ten sexismus dojedete i profesně. Už není rok 1950. Vězte, že toto nebude tolerováno. Zejména ne tak ctihodnou institucí jako FF UK,“ předpovídá jiný z uživatelů.



Jeho názor brzo stvrdilo vedení fakulty. „Petr Kukal končí ke 31. březnu na pozici mluvčího Filozofické fakulty, odchází po vzájemné dohodě. Souvisí to s jeho nedávnými aktivitami na sociálních sítích,“ uvedl pro iDNES.cz proděkan Daniel Soukup.

Poté, co Kukala jedna ze studentek fakulty upozornila, že jeho chování je v rozporu s etickým kodexem FF UK, vyzval ji v již smazaném komentáři, aby se obrátila na akademický senát fakulty a ženu označil jako „děvčátko mladší než oba moji synové“. Ta se poté na akademický senát skutečně obrátila.

„Nikdy jsem nežádala jeho odchod, pouze striktní oddělení jeho role mluvčího FF a spisovatele, tedy aby se například neuváděl jako mluvčí fakulty pod svými články v Metru,“ uvedla poté pro iDNES.cz studentka, která si nepřeje být jmenována. Dodala, že podle korespondence se spolužáky nebyla jediná.

Tato stížnost však podle Soukupa nebyla důvod, proč Kukal odchází. „Stížnosti na různé zaměstnance chodí a my je bereme vážně. Důležité ale je, že i my i pan Kukal jsme to takto vyhodnotili,“ uvedl.