Přitahuje vás kaktus? Jste normální, nikoli čtyřprocentní, stálo v popisku

„Copak vám to připomíná? Pokud je vám, děvčata, tento kaktousek jaksi přitažlivý, pak je to v naprostém pořádku. Je to tím, že jste normální, nikoliv čtyřprocentní,“ stojí napsáno na štítku vedle vystavené rostliny – vzrostlého kaktusu.

Na popisek upozornila stránka NKC – gender a věda, oddělení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, jehož cílem je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání.

„O víkendu se s institucemi, které nutně potřebují workshopy naší Komunity pro změnu, roztrhl pytel. Tentokrát není řeč o nikom jiném než o Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy! Té mimo dovzdělání na poli genderově senzitivní komunikace doporučujeme především naše služby v oblasti předsudků,“ uvedli na Facebooku.

Redakce iDNES.cz se obrátila na ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Ladislava Pavlatu s dotazem, zda je za něj takový popis u rostliny v pořádku. Pavlata pro iDNES.cz uvedl, že o takovém popisku nic nevěděl a že věc probere se svými kolegy.

Podle Adély Klimešové patří však rostlina do soukromé výstavy. „Tady bych se botanky zastala, není to fotka z jejich oficiálního účtu a tu prodejní výstavu, ze které je kaktus a popisek, tam má teď nějaký pan kaktusář (se zahradou předpokládám nemá nic společného). Pán je samozřejmě otřesnej, ale naštěstí zjevně z krajiny sukulentů moc často mezi lidi nevychází,“ napsala na Facebooku.

Podle některých popisek od rostliny již zmizel.