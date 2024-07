Aut je málo. Dopravní omezení kvůli opravám řidiči ve Zlíně zatím zvládají

„Vznikají nějaká zpoždění v určitých časech, nenarůstají ale do desítek minut a nevyžadují další opatření. Maximální zpoždění jsou kolem jedenácti minut,“ zmínil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Cestující v hromadné dopravě mají výhodu, protože mohou uzavřenou ulicí Osvoboditelů projíždět. Ostatní doprava musí využít objízdné trasy, většinou až kolem křižovatky u Baťovy nemocnice. Ani tam však větší potíže nejsou.

„Očekávali jsme komplikace větší. Ale děláme opravu záměrně začátkem prázdnin, kdy je provoz menší, protože jsou lidé na dovolených,“ poznamenala mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnice a dálnic ČR Lucie Trubelíková.

Práce zasahují i do křižovatek pod Kolektivním domem a pod městským divadlem, takže průjezd po nich po Štefánikově ulici v jednom a po třídě Tomáše Bati v opačném směru je pomalejší. Vozovky jsou tam totiž zúžené.

Cestáři navíc vyměňují povrch na třídě Tomáše Bati od křižovatky pod divadlem po ulici Potoky, kde zůstává jeden pruh volný pro každý směr. „S tím, jak semafory auta postupně pouštěly, tak se netvořily velké kolony. Doprava byla možná pomalejší, ale plynulá,“ přiblížil řidič Jan Čaloun. To platí pro ranní i odpolední špičky.

Přesto občas komplikace nastávají. Některá auta, která jedou po Štefánikově ulici, se snaží nedopatřením, nebo i schválně projet ulicí Osvoboditelů. „Zaznamenali jsme nekázeň řidičů ostatních vozidel, která se tlačila do zákazu vjezdu, kde jsou vyhrazené trasy pro MHD,“ upozornil Cekota.

I proto je na Štefánikově ulici ve směru do centra zábrana a sedí tam pracovník v reflexní vestě, která auta, jež tudy chtějí projet, zastaví.

Opravy uzavřou křižovatku pod divadlem

Pokud jde o další průběh oprav, silničáři mají do čtvrtka skončit s opravou ulice Osvoboditelů. Od pátečního rána by se měli pustit do křižovatky pod divadlem. To způsobí, že přes ni nebude možné odbočit do ani z Dlouhé ulice.

„Tato etapa by měla trvat do pondělí, v úterý ráno bychom se měli přesunout do třetí etapy. Práce pojedou nepřetržitě i přes víkend, aby byla tato část hotová,“ nastínila Trubelíková.

Změnit by to mohlo jen hodně špatné počasí, ale vydatné deště v neděli v noci silničářům pracovní rozvrh nenarušily. Cestáři do půlky srpna opraví více než kilometr dlouhý úsek třídy Tomáše Bati po 21. budovu v baťovském areálu. Nejméně jeden pruh ale na ní zůstane vždy volný. I tak musejí řidiči počítat s kolonami a zdrženími. Jde o hlavní silniční průtah Zlínem.