Znáte ho jako suveréna, kolem něhož se točí fotbalový svět. Libuje si, když je na něj vidět. Proto na hřišti tolik mluví, gestikuluje, střílí ze všech pozic a sám se nominuje do hlavní role. V...

Fotbalisté Plzně v úterý vyrazili na poslední část letní přípravy do rakouského Westendorfu. Na herním kempu v tradiční destinaci je čekají také tři přípravné zápasy, již v pátek vyzvou Karlsruher,...

Poznarův poslední návrat: Zlín je pro mě srdcovka, pro tým se roztrhám

Domů do Zlína ho to táhlo už v zimě, jenže před půl rokem mateřský klub upřednostnil mladší útočníky. Příležitost ke comebacku se Tomáši Poznarovi otevřela až po sestupu do druhé ligy. Bývalý kapitán...