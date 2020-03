Podrobnosti k vývoji koronavirové krize předloží Ústřední krizový štáb

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zatím nejnovější informace byly poskytnuty na dopolední tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

K úternímu ránu resort v Česku eviduje 1 289 nakažených koronavirem. Do konce března se očekává, že jich budou 3000, do konce dubna celkově od začátku epidemii by jich mohlo být evidováno kolem 15 tisíc. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout.

Hospitalizován je zhruba každý desátý nakažený, zbytek překonává nemoc doma. Zhruba třetina infikovaných pacientů v nemocnicích prochází vážným průběhem nemoci COVID-19.



Denní přírůstky nakažených COVID-19 klesají a zřejmě budou stagnovat. Podíl seniorů mezi nakaženými je v Česku asi 17 procent, daří se je zřejmě chránit. Španělsko má asi 50 procent.

Rozvolňování opatření umožní podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly takzvaná chytrá karanténa.