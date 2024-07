Kolik šancí ještě chci? čílila se Siniaková při 24 brejkbolech. Spěchala kvůli tmě

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Tenisté někdy říkají, že skóre vypadá jednoznačněji než realita na kurtu. U Kateřiny Siniakové to v prvním kole Wimbledonu bezpochyby platilo. K výhře 6:4 a 6:2 nad Marinou Stakusicovou potřebovala hodinu a tři čtvrtě a disponovala mimo jiné 24 brejkboly. „Říkala jsem si, co to je, že kolik šancí ještě chci?“ podivovala se.