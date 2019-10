Studenti vybírají 1,5 milionu. Chtějí zrušit smlouvu s Home Creditem

Za otevřeným účtem u FIO banky stojí Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti na Praze 5 a student Univerzity Karlovy.

„Smlouva na tuto relativně nízkou částku se společností, která vede v mnoha ohledech problematický byznys, snižuje důstojnost Karlovy Univerzity, její kredit i důvěru v její skutečnou akademickou nezávislost,“ uvedl na Facebooku s tím, že částku 1,5 milionů korun by rád vybral do 17. listopadu.

Rut je přesvědčen, že univerzita je kvalitní a prestižní škola mající v tuzemsku i ve světě velmi dobrou pověst.

„Může si vybírat od koho si bude brát peníze a koho poctí tím, že se stane jejím hlavním partnerem. Za těchto okolností mi přijde nepřípustné, že se tímto partnerem stala společnost poskytující krátkodobé půjčky a to ještě navíc za takto směšnou částku. Chtěl jsem ukázat, že tím hlavním partnerem by pro univerzitu měli být její studenti,“ okomentoval Rut svůj krok pro iDNES.cz.

Přiznal však, že sumu 1,5 milionů korun nebude jednoduché nasbírat do jednoho měsíce.

„Pokud se do listopadu nasbírá alespoň 500 tisíc (částka odpovídající příspěvku Home Credit Univerzita za jeden rok, pozn. red.), začnu s univerzitou jednat,“ prozradil. „Vnímám to jako hodně symbolický akt, jak ukázat, že se jedná o směšnou sumu, za kterou Univerzita hazarduje se svým jménem,“ doplnil.

V případě, že smlouva nakonec bude vypovězena, peníze půjdou univerzitě. Pokud ta odmítne, či se na účtu nesejde dostatek prostředků, chce Rut všechny peníze vrátit lidem zpět.

Od středy, kdy Rut účet založil, se na něm sešlo do čtvrtečního poledne přes 40 tisíc korun. Lidé přispívají od několika stovek až po tisíce. „UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, pozn. red.) zachraňuje pověst UK,“ stojí v jedné ze zpráv od příjemce. „Pozdrav z MUNI (Masarykova univerzita, pozn. red.). Jsme s Vámi,“ stojí v jiném.

Otevřené dopisy rektorovi

Ozvali se i pedagogové z UK. Rektorovi zaslali otevřený dopis, pod který se podepsalo bezmála 300 akademiků.

„Získávání finančních prostředků pro provoz a rozvoj akademických institucí by mělo být posuzováno nejen optikou ekonomického přínosu, ale i z hlediska fundamentálních etických principů. Nejen na prestižních zahraničních univerzitách je obvyklou praxí mít pravidla spolupráce se soukromým sektorem ošetřena v Etickém kodexu a takovou spolupráci posuzovat i z hlediska rizika poškození dobrého jména univerzity,“ stojí v otevřeném dopise.



„Považujeme za naprosto nepřípustné, aby Univerzita, na které působil Jan Hus, Alice Masaryková či Jan Patočka, byla nyní spojována se společností s takto eticky pochybnou praxí. Takový svazek závažně poškozuje dobré jméno Univerzity. Žádáme Vás tedy, abyste od smlouvy okamžitě odstoupil,“ píše se dále. Signatáři dále požadují, aby se rozšířil Etický kodex Univerzity Karlovy o pasáže věnované spolupráci se soukromým sektorem, tak jak je to obvyklé na prestižních zahraničních univerzitách.



Proti smlouvě se postavil také absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jiří Bulan. Ten naopak založil petici, kterou do současné doby podepsalo přes 200 lidí. V otevřeném dopise rektorovi Tomášovi Zimovi uvedl, že smlouvu s Home Credit považuje za jeho morální selhání.

Petici založila i další pětice pedagogů z UK. I pod tu se podepsalo přes 200 lidí.

Nejstarší univerzita v republice uzavřela na konci září smlouvu o spolupráci s firmou Home Credit. Společnost ze skupiny PPF Petra Kellnera za tři roky zaplatí rektorátu UK 1,5 milionu korun. Na základě smlouvy se stává jeden z hlavních partnerů, nikoliv ale exkluzivním, jak se dříve objevilo v médiích.



Smlouvu bude řešit i akademický senát

Peníze jsou určeny zejména pro rektorát UK. Peníze může škola využít například na zajištění výročního Plesu Univerzity, podpory vzdělávání pracovníků rektorátu nebo zajištění expertů na marketing a další strategie.

V závěrečných ustanoveních zároveň stojí, že “strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci”, která má být pojistkou ze strany univerzity.

Podle Milana Tománka, vedoucího oddělení pro styk s veřejností Home Credit, se společnost snaží o uzavření podobné spolupráce i s dalšími univerzitami v Česku.



Proti smlouvě ve středu vystoupila například Filozofická fakulta UK a její spolek Sinopsis, či sociolog a právník Jiří Přibáň. Dokumentem se má příští týden zabývat taktéž akademický senát.

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách.

Někteří lidé kritizují Home Credit kvůli exekucím. V České republice je podle některých odhadů vedeno až 200 tisíc neplatných exekucí. Je to hlavně kvůli neplatným rozhodčím doložkám, které v minulosti používala právě i společnost Home Credit. Právě takovými případy se nyní zabývají soudy, které ministerstvo spravedlnosti vyzvalo, aby je prověřily.