Univerzita Karlova uzavřela partnerství s firmou Home Credit. Teď čelí kritice

Uznávanému právníkovi a sociologovi Jiřímu Přibáňovi vadí především způsob a oblast, ve které Home Credit podniká. „Předmět podnikání této firmy jsou spotřebitelské úvěry, kvůli kterým se lidé dostávají do dluhových pastí,“ řekl pro iDNES.cz Jiří Přibáň.

Rektorovi Univerzity Karlovy Tomáši Zimovi poslal dopis, kde se pozastavuje nad důvodem tohoto partnerství. “Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální. V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám,” sdílel úryvek na Twitteru.

Negativně se vůči Home Credit staví i Filozofická fakulta UK. CITACE OD RADKY.

“Filozofická fakulta UK nebyla do přípravy smluv nijak zapojena. Udělení exkluzivního označení „Hlavní Partner Univerzity Karlovy“ firmě Home Credit International nepokládáme za vhodné,” okomentoval partnerství její děkan Michal Pullmann. Uvedl, že zejména části smluv zmiňující skutečnost, že se strany zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit jejich dobré jméno, poškozují veřejný obraz univerzity.

Kritika na Home Credit

“Filozofická fakulta UK žádnou spolupráci s firmou Home Credit International neplánuje,” dodal v závěru vyjádření.

„Z našeho pohledu jde mimo jiné i o procesní problém. Uvítali bychom, kdyby s námi bylo uzavření smlouvy konzultováno. V rámci této konzultace jsme mohli probrat tuto nabídku včetně finanční částky a velkých otazníků, které jsou spojené se soudními spory týkajícími se exekucí nebo podnikáním v Číně a orientací české zahraniční politiky a mohli jsme doporučit smlouvu neuzavírat nebo ji uzavřít v jiné podobě,“ dodal proděkan Filozofické fakulty UK Daniel Soukup.



Před novým partnerem Univerzity však varovali i odborníci z projektu Sinopsis, který spadá pod Ústav Dálného východu a věnují se aktuální situaci v Číně. I tam Home Credit už několik let funguje. Spolek popsal chování firmy v zemi ve své zářijové analýze. Nebankovní společnost se proti jejich textu ohradila už dříve a podle Tománka nejsou na základě uzavřené spolupráce důvody k obavám, že by zasahovali do akademických svobod a univerzitu si kupovali.



“Existují jiné způsoby toho, jak se můžeme proti útokům bránit, než je uzavírání partnerství s Univerzitou Karlovou. Pomocí argumentů se snažíme dementovat každé nařčení, které se vůči nám objeví a otevřeně diskutuje s každým, i s projektem Sinopsis. Oni mají téměř stoprocentní monitoring čínských médií, ale podle nás je často špatně překládají,” řekl ke kritice vedoucí oddělení pro styk s veřejností Milan Tománek.



Reakce Univerzity „V reakci na dotazy, které jsme v uplynulých hodinách obdrželi, sdělujeme, že podpisem smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit International, a.s. (HCi) žádným způsobem nedošlo a nedojde k porušení zásady akademických svobod či jejich omezení. Polemické názory plně respektujeme. Podotýkáme však, že smlouva nezavazuje žádné pracoviště UK ke spolupráci. Společnost HCi se nestává „hlavním partnerem“ univerzity ve smyslu partnera unikátního, exkluzivního nebo jediného,“ uvedl tiskový mluvčí Václav Hájek.

Akademický senát by měl příští týden smlouvu s Home Credit řešit. Podle Deníku N totiž o smlouvě až doposud nevěděl. „Informace o uvedené smlouvě mně osobně doposud nebyla známa. Stejně tak nepřišla ani žádná oficiální zpráva na akademický senát. Nicméně senát nemá projednávání a schvalování podobných dokumentů v kompetenci,“ řekl předseda senátu pro Aktuálně.cz František Zahálka.

Home Credit poskytne peníze, kritiku odmítá

Home Credit se na základě smlouvy o spolupráci stává jedním z hlavních partnerů univerzity, ale není exkluzivním, a částka ve výši 1,5 milionu korun je podle Tománka určena především pro rektorát UK. Peníze mohou využít například na zajištění výročního Plesu Univerzity, podpory vzdělávání pracovníků rektorátu nebo zajištění expertů na marketing a další strategie.

V závěrečných ustanoveních zároveň stojí, že “strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci”, která má být pojistkou ze strany univerzity.



Společnost Home Credit na konci srpna uzavřela smlouvu i s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Podle ní tak například může Home Credit spoluvypisovat či vést bakalářské či diplomové práce. Mohou také navrhovat nové předměty a vyučovat je. Ani v této smlouvě nechybí klauzule o držení dobré pověsti stran.

Partnerství mezi soukromou firmou a veřejnou školou není nic netypického. Podle registru smluv není Karlova Univerzita jediná škola, která partnerství s Home Credit navázala. Roční smlouvu podepsalo také Vysoké učení technické, v loňském roce i Fakulta informačních technologií z ČVUT.



Podle Tománka se společnost snaží o uzavření podobné spolupráce i s dalšími univerzitami v Česku.

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách.

Někteří lidé kritizují Home Credit kvůli exekucím. V České republice je podle některých odhadů vedeno až 200 tisíc neplatných exekucí. Je to hlavně kvůli neplatným rozhodčím doložkám, které v minulosti používala právě i společnost Home Credit. Právě takovými případy se nyní zabývají soudy, které ministerstvo spravedlnosti vyzvalo, aby je prověřily.