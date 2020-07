Kajínek se fotil s odsouzeným extremistou, zpropagoval jejich oblíbenou značku

„Legendární značku Thor Steinar nosí legendy, které přesně ví, co chtějí,“ napsal minulý týden obchod na Facebooku k sérii fotek s Kajínkem oblečeným do několika modelů. Kajínek však odmítá jakoukoliv propagaci.

„Nejsem tváří žádné značky. S majitelem jsme se jednou potkali a ptal se, jestli bych se nechal u něj v obchodě vyfotit. Věděl jsem, jakou značku prodává, podíval jsem se na výsledky soudů, zda je tato značka závadová. Protože nebyla, neviděl jsem v tom problém. Stejně tak v tom, že byl v minulosti odsouzen,“ řekl MF DNES Kajínek.

„Nosím to, co je mi příjemné, a tohle oblečení je kvalitní. Dostal jsem prostě nějaké oblečení, nechal se vyfotit. Stejně jako mi třeba včera v Praze dal prodavač asi pět kilo ovoce a udělal si se mnou snímek,“ dodal.

Majitelem, se kterým stojí Jiří Kajínek také na jedné z fotek, je Michal Moravec, bývalý zpěvák kapely Imperium. Moravec byl v roce 2009 odsouzen k tříletému vězení za to, že jeho kapela Imperium nahrála CD s názvem „Triumph of the Will“, tedy Triumf vůle. Podle soudu písně nabádaly k násilným akcím proti menšinám.

Moravce také zadržela v minulosti zásahová jednotka při razii proti organizátorům neonacistických koncertů. Už v roce 2003 měl problém se zákonem, když tyčemi zaútočil na hosty punkového koncertu. Za to dostal podmínku.

„Dneska mám dvě děti, rodinu. Tohle je minulost, nic nepropaguji a čekal jsem, že akce s panem Kajínkem bude mít negativní ohlas,“ uvedl ve čtvrtek Moravec.

„Píší mi lidé, ale většinou ne proto, že by se fotil v našem oblečení, ale protože je to dvojnásobný vrah a lidé nás za to odsuzují. V oblečení bych žádnou symboliku nehledal, nejsou tam ani třeba zakulacené svastiky a podobně,“ argumentoval. S Kajínkem chce Moravec spolupracovat i nadále.