Nemilosrdná věznice Mírov. Hodina světla denně zlomí i ty největší bosse

Den co den vyjdou ze dveří vedoucích k celám a udělají osmdesát kroků k pozinkovanému plotu obehnanému ostnatým drátem. Na vybetonovaném plácku chodí dokola, ti mladší si zahrají rychlý fotbal, nohejbal. Jinak se tu dá nanejvýš koukat do nebe a těkat očima mimo smyčky žiletkového plotu. Mají hodinu. Hodinu za den na to, aby byli na vzduchu. Je to jediné, co roky znají, a strašné jako jejich činy.