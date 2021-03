Vláda rozhodne o opatřeních proti covidu po třech týdnech uzavření okresů

„S největší pravděpodobností bude možno některá z těch nejpřísnějších opatření zvážit k uvolnění. Tam zejména se jedná o možnost toho perimetru, který je umožněn pro volnočasové aktivity. Určitě nebudu doporučovat zastavení toho opatření, které omezuje pohyb mezi jednotlivými okresy,“ avizoval už Blatný.

„Je možné umožnit pohyb v rámci okresu za účelem rekreace,“ podpořil to ve středu ministr vnitra Jan Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu.

Vláda se bude zabývat i nákupem dalších antigenních testů. V pondělí vláda rozhodla o povinném testování pro firmy od 10 do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března. Dnes projedná zavedení povinnosti pro úřady do 50 zaměstnanců. Větší firmy a úřady už povinně testují.

Testování žáků a očkování učitelů je podle Blatného také zásadní podmínkou pro návrat žáků do škol, který odhadl na druhou polovinu dubna. Vláda na doporučení Ústředního krizového štábu posoudí návrh, aby ve školách otevřených pro děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému začalo testování na covid-19.



Ministr zdravotnictví Blatný už řekl, že bude chtít, aby vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který vyhlásila do 28. března.

„Já bych byl rád, abychom celých třicet dnů už nepotřebovali,“ řekl k prodloužení nouzového stavu ministr vnitra Hamáček z ČSSD. Bez nouzového stavu nelze omezit pohyb. Jen nový pandemický zákon k tomu nestačí. Hamáček avizuje jednání o podpoře nouzového stavu napříč politickým spektrem.