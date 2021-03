Co s AstraZenecou? Evropská léková agentura vyhlásí k očkování verdikt

Ke zdravotním komplikacím po očkování britsko-švédskou vakcínou AstraZeneca se v úterý vyjádřila šéfka Evropské lékové agentury Emer Cookeová. Zdůraznila, že na výzkumu komplikací nyní pracuje tým expertů, kteří ve čtvrtek představí další postup. „Potřebujeme nejdříve fakta,“ podotkla.

Dodala, že situace není nečekaná a když se naočkují miliony lidí, jsou vedlejší účinky nevyhnutelné. „Chci zdůraznit, že nyní neexistuje žádný důkaz, že vakcína způsobila tyto zdravotní potíže. Klinické testy tyto vedlejší účinky neukázaly. Počet lidí, u kterých se po očkování objevila trombóza, není vyšší než jejich počet v běžné populaci,“ uvedla.

Očkování vakcínou podpořil také šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. „V současnosti převažují přínosy (vakcíny) AstraZeneca nad riziky a její užívání by mělo pokračovat, aby zachraňovala životy,“ řekl.

„Při vakcinačních kampaních je běžné upozorňovat na možné nežádoucí účinky. To nezbytně neznamená, že tyto události souvisejí s očkováním,“ dodal Kluge s tím, že ani WHO si dosud není žádné takovéto souvislosti vědoma. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by měla své závěry o vakcíně zveřejnit ve čtvrtek odpoledne.



První data o problémech vakcíny od firmy AstraZeneca představila EMA minulý týden, kdy na 14 dnů preventivně pozastavilo očkování touto vakcínou Dánsko. Důvodem byly zprávy o výskytu krevních sraženin u několika lidí, kterým byla vakcína podána.



V pondělí ke stejnému kroku přistoupilo Německo, následované Francií, Španělskem nebo Itálií. Dočasně vakcinaci AstraZenecou nebo některými jejími dávkami pozastavilo například také Rakousko, Bulharsko, Dánsko, Nizozemsko, Lucembursko, Estonsko, Španělsko, Švédsko a další.

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k co nejrychlejšímu obnovení očkování AstraZenecou, pokud jí EMA na dnešním jednání dá zelenou.

Velká Británie, která vakcínu vyrábí, zdůrazňuje, že stejný počet sraženin se objevil například i po očkování vakcínou Pfizer. Zástupce ministerstva zdravotnictví Jonathan Van-Tam apeloval, že vakcína nemůže zachraňovat životy, když leží v lednici. Dodal také, že „existuje spoustu důkazů, že není spojitost mezi zvýšeným rizikem krevních sraženin a dalších komplikací“ s očkováním AstraZenecou.



Česko dosud podávání vakcíny od firmy AstraZeneca nepřerušilo.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný novinářům v pondělí řekl, že se neprokázala souvislost vakcíny s případy výskytu krevních sraženin. Premiér Andrej Babiš doplnil, že se na záležitost Blatného na radě pro zdravotní rizika ptal. „On odpověděl, že je hematolog, že tomu rozumí a ČR bude pokračovat dál v očkování,“ prohlásil.



Pět milionů lidí, 30 případů

Podle Evropské lékové agentury dostalo do 10. března očkování od AstraZeneca pět milionů lidí, vedlejší účinky v podobě krevních sraženin byly nahlášené ve 30 případech. V pondělí agentura oznámila, že bude ve vyšetřování pokračovat s tím, že případů není mnoho.



EMA v tuto chvíli studuje jednotlivé případy závažných nežádoucích účinků a výsledky sdělí ve čtvrtek odpoledne. Stejně jako u AstraZenecy EMA průběžně zkoumá případy nahlášených vedlejších účinků i u dalších již schválených vakcín.

Agentura doporučila používání vakcíny AstraZeneca koncem ledna po takzvaném průběžném hodnocení. Podobně jako u ostatních schválených očkovacích látek proto musí výrobce průběžně v dalších letech dodávat nová data umožňující podrobnější hodnocení její efektivity.