Odkupme vakcínu AstraZenecy od zemí, které jí očkovat nechtějí, nabádá Balík

Čím si vysvětlujete, že se zatím nedaří srazit počty hospitalizovaných v nemocnicích? Stále se pohybujeme na vysokých číslech…

Myslím si, že je úspěch, že to nestoupá. Stále se držíme na stavu, který se s vypětím všech sil dá zvládnout. Samozřejmě ne všude po republice je to stejné. Současná situace je dána tím, že se u nás rozšířily mutace, které jsou velice nakažlivé. Efekt restriktivních opatření stále dobíhá a nějakou dobu potrvá, než se projeví i v nemocnicích. Protože stále fungují průmyslové podniky a fabriky, tak se efekt opatření dostaví o něco později. Myslím si však, že je to otázka dvou nebo tří týdnů.

Jsem přesvědčen, že prakticky u každé vakcíny na covid-19 najdeme pár pacientů, kteří budou poškozeni tím, že nemoc právě prodělávají. doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. Vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze