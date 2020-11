Jaro jsme zpackali, řídila to parta ambiciózních analytiků, bilancuje Balík

Pamatujete si, kdy jste se poprvé doslechl o koronaviru?

Bylo to někdy po Vánocích, možná okolo Nového roku. Dozvěděl jsem se o něm z odborných lékařských časopisů.

Přikládal jste tomu tehdy nějakou váhu, nebo jste si myslel, že to do Česka třeba vůbec nedorazí?

V té době to byla ještě čistě čínská záležitost a my takovéto výbuchy viróz v Číně známe z historie. Byla tam ptačí chřipka, ale i řada dalších problémů, které lokálně vznikly a zase zanikly a nikdy se k nám nedostaly. V momentě, kdy se to rozšířilo mimo Čínu, jsem ale věděl, že to nějaký dopad bude mít i v Česku, protože tu máme celou řadu k tomu náchylných pacientů.