V Česku zemřeli už čtyři nezletilí pacienti s covidem, informují lékaři

Nezletilí, kteří zemřeli v Česku s covidem, jsou celkem čtyři. Kromě dvou dětí do 15 let, o kterých nedávno informoval také portál iDNES.cz, jsou mezi oběťmi evidováni i další dva dospívající ve věku 16 a 17 let.