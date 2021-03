Život malé Mii ohrožoval postcovidový syndrom. Lékař to nepoznal, říká matka

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️



Dlouho jsem zvažovala, zda zveřejnit fotky naší dcerky Mii a nakonec jsem se rozhodla, že tak učiním a napíšu sem náš příběh ....



HLAVNÍ DŮVOD PROČ TOTO UDĚLÁM JE, ABYCH VAROVALA OSTATNÍ MAMINKY(RODIČE), ABY NEMUSELY PROŽÍT TO, CO MY, PROTOŽE TOTO NEPŘEJI ZAŽÍT ANI NEJVĚTŠÍMU NEPŘÍTELI, A TAKY ABY VČAS ZASÁHLY JAKO MY A NENECHALY SE ZMÁST NEINFORMOVANÝMI DOKTORY NA POHOTOVOSTECH, ŽE SE JEDNÁ POUZE O VIRÓZU A ZUBY!!!