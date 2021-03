S covidem zemřelo druhé dítě, jedenáctiletý chlapec z Chomutovska

„Můžeme potvrdit, že dne 7. března jedno dítě ve věku 0-14 let mužského pohlaví pozitivní na covid-19 skutečně zemřelo. Více však vzhledem k ochraně osobních údajů a dle další platné legislativy sdělit nemůžeme,“ řekl pro web deník.cz tiskový mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Petr Kučera.

Informace o úmrtí dítěte se objevila již ve středu 10. března. Podle statistik chlapec pocházel z Chomutovska. Úmrtí v kraji ale nemocnice nepotvrdily. Pravděpodobně tedy jedenáctiletý chlapec zemřel v jiném než Ústeckém kraji.

První obětí koronaviru pod 15 let byla osmiletá dívka z Plzeňského kraje, která zemřela koncem února. Ve statistikách se již dříve objevily také informace o úmrtí chlapce do 14 let z Moravskoslezského kraje. Tento údaj byl ale později označen za chybný. Stejně tak informace o narozeném mrtvém dítěti nakažené rodičky se do statistik na webu ministerstva zdravotnictví nezapočítala.

V Ústeckém kraji je aktuálně 14 023 nemocných. Takzvaně aktivních případů v nákazy v regionu přibývá od začátku března, mezi nimi jsou i pacienti, kteří měli pozitivní test na covid-19, ale nevykazují žádné příznaky nemoci. Hejtman Jan Schiller řekl, že v Ústeckém kraji je stále potvrzena pouze britská mutace koronaviru, která se rychleji šíří.

Od začátku epidemie se v kraji nakazilo 94 580 lidí, vyléčilo se jich 78 819. Zemřelo 1 738 lidí s covidem-19, ve středu 14.