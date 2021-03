Na covid zemřelo v Česku první dítě, osmiletá dívka z Plzeňska

Z veřejně dostupných statistik na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že osmiletá dívka z okresu Plzeň-sever zemřela 22. února. Za rok trvání epidemie se v kraji nakazilo koronavirem 76 667 lidí, tedy 13 procent obyvatel kraje, 1 266 nakažených zemřelo.

Jak informovala CNN Prima News, už v listopadu se ženě nakažené covidem narodilo mrtvé dítě. Ze statistik pak zmizelo, jelikož se zdravotníci dohodli, že nebudou mezi oběti započítávat mrtvá novorozeňata.

Údaj o zemřelém dítěti s covidem-19 se ve statistikách objevil předtím v půlce listopadu. V tabulkách ministerstva zdravotnictví se objevil mezi zemřelými chlapec do 14 let. Měl pocházet z Moravskoslezského kraje a nemoci podlehnout 12. listopadu. Údaje byly posléze smazány s tím, že šlo o omyl.

V Česku od začátku epidemie zemřelo s covidem přes 21 tisíc lidí. Z podrobnějších statistik krajských hygienických stanic vyplývá, že průměrný věk zemřelých od začátku epidemie do konce letošního února je přibližně 78 let. Přičemž ve věku do 30 let zemřelo 16 lidí. Nejstarší oběti bylo 110 let, muž pocházel z Trutnovska a zemřel první únorový den.

Nejhorší situace zůstává na Tachovsku

Jen za únor zemřelo v Plzeňském kraji 376 lidí s covidem, tedy v průměru 13 lidí denně. Od minulého pátku zemře v kraji denně 20 a více lidí. Aktuálně je nemocných rekordních 14 046 lidí.

Nejhorší situace v kraji přetrvává na Tachovsku, kde za posledních sedm dní onemocnělo 683 lidí, což je 1 257 nakažených na sto tisíc obyvatel. Tachovsko bylo několik dní nejpostiženějším okresem v zemi, v posledních dnech se ale nemocnost v okrese mírně snižuje. Vyšším počtem nově nakažených Tachovsko nyní předstihl Kolín ve Středočeském kraji.

Druhým nejzasaženějším okresem v kraji, a třetím nejpostiženějším v Česku, je severní Plzeňsko, kde za posledních sedm dní přibylo 874 nakažených lidí, tedy 1 093 nakažených na sto tisíc obyvatel.

Podle ministerstva je v Plzeňském kraji volných 26 ze 172 intenzivních lůžek JIP/ARO, žádné ale není pro covidové pacienty, jsou určené pro ostatní nemocné. Z upravených intenzivních lůžek pro pacienty s covidem je volných 14 z 92. Reprofilizovaných standardních lůžek s kyslíkem určených pro nemocné s covidem je v kraji volných 57 z 499. K dispozici jsou dva z pěti přístrojů ECMO na mimotělní okysličování krve.

Nemocnice zvýšily kapacity pro covidové pacienty. Reprofilizovaných intenzivních lůžek je nyní o 37 procent víc, než byly původní předpoklady, u standardních lůžek je to o 43 procent navíc oproti původním plánům.