Ať děti nepracujících rodičů do mateřinek nechodí, míní ředitelé

Přibližně dvě třetiny ředitelů školek by chtěli omezit počet dětí ve třídách v rámci protiepidemických opatření. Po znovuotevření mateřských škol by doma podle nich mohly zůstat zejména děti rodičů, kteří nepracují. Vyplývá to z výzkumu Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), kterého se zúčastnily asi 2 tisíce ředitelů mateřinek.